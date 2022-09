Viajeros accidentados: niña se encuentra estable pero necesitará ayuda para la cirugía

Entornointeligente.com /

Ayer, vecinos del proyecto del tren de cercanías , que unirá Asunción con Ypacaraí, denunciaron que varios tramos de la franja de dominio pertenecen a los vecinos y tienen títulos. Al respecto, el presidente de Ferrocarriles del Paraguay SA ( Fepasa ) indicó esta mañana que ellos tienen todos los títulos de la franja de dominio.

«Tenemos documentos, títulos, planos (…) Hay otros intereses detrás de ese discurso», consideró. Indicó que le resulta llamativo que aparezca un grupo de vecinos opositores al proyecto, porque Fepasa recorrió la franja de dominio y «casi todas las familias quieren el tren».

Así también, Ramírez insistió en que es un proyecto «sólido y serio» y reafirmó que tienen todos los estudios y documentos en regla. «Si hubiese una cuestión de derechos, se hubiese expuesto ante el Tribunal», consideró y añadió que probablemente haya otro interés económico detrás de cuestionamientos: el de recibir indemnizaciones millonarias por parte del Estado.

«Si afectamos algún derecho, se va a negociar, hablar; por supuesto que se va a pagar si es necesario pagar algo», insistió con respecto a las indemnizaciones. No obstante, negó que los subsidios cuesten más que el proyecto en sí.

¿Falta de licitación? Con el proyecto se plantea suscribir una subconcesión a favor de un consorcio coreano liderado por la empresa KIND e integrado por Hyundai Engineering, Kyeryong y LS Electric. Ante los cuestionamientos porque no se llamará a licitación, argumentó que se plantea de esa manera por las conveniencias económicas. «No hay una cuestión oculta detrás», señaló.

abccolor · 29 09 2022 LPM – Lauro Ramírez, Pdte De FEPASA Según el titular de Fepasa, el mencionado viaje con legisladores a Coreo del Sur tuvo como objetivo conocer la tecnología de uno de los principales países expertos en la materia. «No se negoció nada allá», desmintió.

Ramírez agregó que luego de ese viaje, el Gobierno de Corea del Sur planteó directamente una propuesta para la financiación, construcción, operación y mantenimiento del tren de cercanías, con una serie de conveniencias y ventajas.

Aseguró que no se habla de una APP, sino que es una propuesta directa de gobierno a gobierno. Agregó que Paraguay no tiene la capacidad necesaria para este proyecto y entre las ventajas se encuentra una donación equivalente a US$ 50 millones.

Además, indicó que se hará una transferencia de tecnología ferroviaria y capacitación de jóvenes paraguayos para manejar todo el sistema ferroviario.

«Van a donar un análisis del modo de integración del transporte para que estemos interconectados juntos con semáforos, para que haya una fluidez. Calculamos más o menos US$ 50 millones en donación y con una tasa extraordinaria que no íbamos a conseguir. No conseguimos en un interés menor al 1% en el mercado hoy en día», puntualizó.

Duda de represantatividad de vecinos Por otra parte, el titular de Fepasa puso en duda a los vecinos que presentan cuestionamientos. Aseguró que tienen fotos, grabaciones y actas de reuniones con muchos de los afectados, que están de acuerdo con el translado a las viviendas que están siendo construidas por el Ministerio de Urbanismo.

«Estoy poniendo en duda la representatividad de esta comisión vecinal porque no la veo… yo estoy hablando con la gente», consideró. No obstante, admitió que no pudo conversar con el 100% de los habitantes de la franja de dominio, entre ellos el propio Club Libertad.

Componente financiero del proyecto de tren de cercanías Por otra parte, el presidente de Fepasa explicó que el proyecto del tren de cercanías tiene tres componentes financieros. El primero es un préstamo del BID que será realizado por el propio Gobierno del Corea; el segundo es la inversión directa de las empresas del consorcio y, el último, es el préstamo que se hará al Gobierno, de U$S 300 millones, a un interés menor al 1%.

El proyecto sigue retrasándose Por otra parte, admitió que el proyecto del tren de cercanías sigue retrasando su ejecución, puesto que en principio la iniciativa en el Senado debía presentarse en marzo pasado. Se habla de un plazo de cuatro años a partir de la aprobación y el inicio de obras.

«Sería apra el segundo semestre del 2027, si se sigue funconando así», adelantó sobre una fecha tentativa para que el tren esté en funcionamiento.

