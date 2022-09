Viajeros accidentados: niña se encuentra estable pero necesitará ayuda para la cirugía

Entornointeligente.com /

El medio británico Financial Times publicó ayer, miércoles, que el presidente Mario Abdo Benítez solicitó a Taiwán invertir US$ 1.000 millones para seguir manteniendo las relaciones bilaterales. Paraguay es uno de los principales aliados de la isla en el marco de su búsqueda de reconocimiento como nación independiente ante el mundo.

Con este pedido, Paraguay busca «sentir los beneficios reales» de la relación bilateral con Taiwán y, además, de ese modo evitar una necesidad de relacionarse con China continental, continúa la nota.

Abdo Benítez brindó una entrevista al medio británico durante su visita a Estados Unidos, de acuerdo al texto compartido por Financial Times.

El Presidente, según consta en la publicación, habría mencionado durante esta entrevista que «hay una inversión taiwanesa de más de US$ 6.000 millones en países que no tienen relaciones diplomáticas con Taiwán. Queremos que, de esos, US$ 1.000 millones se pongan en Paraguay «. «Eso nos ayudará a construir el argumento sobre la importancia de esta alianza estratégica con Taiwán», agregó Financial Times -en otra parte de la nota- como declaraciones del presidente paraguayo.

Cancillería niega «condicionamiento» de inversión a Taiwán El Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) se pronunció con respecto a esta publicación este jueves, mediante un comunicado, en el cual niega el condicionamiento paraguayo de US$ 1.000 millones a Taiwán que se desprende de la publicación del medio británico. » Paraguay no pone condicionamiento alguno a la continuidad de su relación con la República de China (Taiwán)», sostiene el comunicado.

También Cancillería hizo tres aclaraciones. En uno de los puntos, menciona que Abdo Benítez no buscó condicionar las relaciones con la isla, sino que mostró «interés» en parte de la inversión que realiza el país asiático en el mundo.

«El Presidente manifestó el interés de que parte de la inversión de la República de China (Taiwán) realiza en otros países pueda también canalizarse hacia nuestro país , aprovechando las excelentes condiciones que ofrece el Paraguay para la radicación de inversiones extranjeras y teniendo en cuenta una relación estratégica. En ningún momento, el Presidente se refirió a condicionar la relación con Taiwán y mucho menos supeditarla a algún monto como se aduce en la nota», agrega.

Igualmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores menciona -en los otros dos puntos- que Paraguay reafirmó las excelentes relaciones y su compromiso de trabajar en alianza con Taiwán.

