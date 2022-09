Viajeros accidentados: niña se encuentra estable pero necesitará ayuda para la cirugía

Entornointeligente.com /

El gobierno de la República Argentina hizo el presente mes al Gobierno paraguayo dos pagos por cesión de energía en Yacyretá . El primero fue de US$ 4.462.099 , el día 2 de este mes y otros US$ 4.288.145 , el miércoles 21, totalizando US$ 8.750.244 en el noveno mes del año, según informó la oficina de Prensa de la EBY, lado paraguayo.

De esta manera, en lo que va del 2022, remesó a nuestro país US$ 71.116.960 , en los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto y septiembre.

«Los aportes fueron íntegramente depositados en el Ministerio de Hacienda de nuestro país», aseguran desde la entidad.

Cabe recordar que, de acuerdo con datos actualizados por fuentes técnicas oficiales, de los 413.844.000 MWh que la Central Hidroeléctrica Yacyretá produjo entre agosto de 1994 y agosto de 2022, la ANDE retiró apenas 28.905.000 MWh (7%) , mientras que el sistema argentino utilizó 384.939.000 MWh (93%) .

Del total producido, el 50% es el que a Paraguay le pertenece, según el Art. XIII del Tratado de Yacyretá, es decir, 206.922.000 MWh . Pero la tasa de utilización de la energía de esta central hidroeléctrica compartida con la Argentina, fue tan solo del 14%, equivalente a 28.905.000 MWh, al mismo tiempo que la cesión al sistema eléctrico del vecino país fue del 86%, es decir 178.017.000 MWh.

En cuanto a la cesión de energía –no venta– en el Tratado de Yacyretá está explícito que el derecho que tiene la Argentina sobre el excedente paraguayo es solo «preferente». Sin embargo, ninguno de nuestros gobiernos de turno tuvieron en cuenta este concepto. Por el contrario, Argentina se arrogó el derecho absoluto de aprovechar e inclusive pagar con atraso, por la cesión.

Asimismo, la compensación por energía cedida en estos 28 años, fue de apenas US$ 8,6/MWh , lejos de los precios de mercado de la energía.

Nuevos consejeros Por otra parte, aunque la designación de los dos nuevos consejeros argentinos se hizo el 26 de este mes (y está vigente a partir del 1° de septiembre de 2022, según el decreto 660/2022 del presidente de la República Argentina, Alberto Fernández), la EBY informó recién hoy en su página acerca de los dos nuevos miembros del Consejo de Administración de la institución. Se trata de los abogados Raúl Joaquín Pérez y Gustavo Jesús Adolfo Canteros .

A ellos se suman la consejera Ana Claudia Almirón , así como los cuatro consejeros paraguayos: Víctor Raúl Almirón Achar, Carlos María Santacruz Sosa, Ysabelino Nemesio Lichi Leguizamón , Carlos Afara Rojas.

Como representante de Cancillería en el Consejo, por parte de Paraguay figura el Ing. Victor Manuel Miranda Ocampo, mientras que del lado argentino, dicho cargo sigue vacante.

Se espera que casi tres años después de estar acéfalo el Consejo de Administración, sesiones la próxima semana considerando que ya tiene quórum para hacerlo y un listado de temas pendientes.

