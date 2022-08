Viaje de congresista Pelosi viola ‘comunicaciones conjuntas’ entre China y Estados Unidos, dice Cancillería china

Entornointeligente.com /

Para el Ministerio de Relaciones Exteriores de China el viaje a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, viola el principio de una sola China y las estipulaciones de tres comunicaciones conjuntas de los gobiernos estadounidense y chino.

En un comunicado divulgado este 2 de agosto también recordó que el Gobierno de la República Popular de China ha sido claramente reconocido por la Resolución No. 2758 de 1971 de la Asamblea General de las Naciones Unidas como el único que representa a toda la nación asiática, incluyendo a Taiwán.

De acuerdo con la Cancillería, ese viaje de este martes 2 de agosto ha impactado severamente la base política de las relaciones chino-estadounidenses.

Además ese periplo ha infringido gravemente la soberanía y la integridad territorial de China, sin olvidar que ha socavado «seriamente la paz y la estabilidad del estrecho de Taiwán».

Antes de que Pelosi aterrizara en Taipéi ni el gobierno de Taiwán ni el estadounidense habían aclarado si la gira que realiza la congresista por Asia incluía esa visita.

Mientras que en un comunicado del equipo de Pelosi, que al igual que el presidente Joe Biden pertenece al partido Demócrata, señaló que la visita «no contradice» la política estadounidense hacia China.

Por su lado, John Kirby, coordinador de Comunicaciones del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, reiteró este martes que la visita «no supone ninguna violación o problemas de soberanía».

Kirby la mañana de este martes en una entrevista en la cadena CNN se reafirmó en el apoyo del gobierno de Biden de «la política de una sola China».

En tanto, la agencia estatal de noticias Xinhua ha anunciado que China llevará a cabo ejercicios militares con fuego real en las inmediaciones de Taiwán del 4 al 7 de agosto.

Además China ya había advertido al gobierno de Biden que Pelosi no debería visitar la isla, a la cual considera una provincia rebelde y parte de su territorio.

La Cancillería china reiteró en su comunicado de este 2 de agosto que ese viaje de la tercera en importancia del gobierno estadounidense envía una señal muy equivocada a las fuerzas secesionistas por la independencia de Taiwán.

«En el mundo existe una sola China, Taiwán forma parte inalienable del territorio chino y el gobierno de la República Popular China es el único Gobierno legítimo que representa a toda China. Esto ha sido claramente reconocido por la Resolución No. 2758 de 1971 de la Asamblea General de las Naciones Unidas», enfatizó.

