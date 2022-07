¿Viajas por Fiestas Patrias? Mira requisitos para vuelos nacionales e internacionales

Entornointeligente.com /

Sin embargo, para no tener contratiempos, a continuación, te contamos cuáles son los requisitos solicitados para los vuelos aéreos nacionales e internacionales. Como parte de las acciones realizadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para evitar la propagación del covid-19, se establecieron algunas indicaciones generar para prevenir el contagio del coronavirus en el transporte aéreo de pasajeros. Entre las principales disposiciones se establece el distanciamiento físico de 1 metro en los terminales aéreos. Otra de las medidas establecidas es el uso adecuado de protección respiratoria, con empleo de doble mascarilla (una quirúrgica de tres pliegues debajo y sobre ella una mascarilla comunitaria) o una mascarilla KN95 durante el vuelo y la permanencia en el aeropuerto. No aplica para los niños menores de dos años. Si estás en Lima, podrás llegar al aeropuerto hasta 3 horas antes de la hora programada de salida del vuelo. Para el resto de aeropuertos a nivel nacional, podrás hacerlo hasta con 2 horas de anticipación. Antes de ingresar al terminal aéreo, te tomarán la temperatura. Debes llenar la Declaración jurada de salud y autorización de geolocalización dentro de las 72 horas previas a tu viaje. Este es un requisito indispensable para que se te autorice el ingreso al avión. Respecto a las principales acciones que deben efectuar los operadores aéreos y las aerolíneas, figuran la colocación de marcas en el piso que identifiquen las posiciones de espera de los pasajeros en el terminal aéreo, mantener la adecuada ventilación y desinfectar los ambientes de los aviones y terminales aéreos. Vuelos nacionales En todas las regiones está permitido el transporte interprovincial aéreo, teniendo en cuenta las recomendaciones para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Los pasajeros del servicio de transporte aéreo nacional mayores de 12 años, solo podrán abordar si acreditan su vacunación completa (dos dosis) en el Perú o en el extranjero. Las personas de 18 años a más deben acreditar haber recibido su vacuna de refuerzo (tres dosis). En caso no hayan completado su esquema de vacunación, deben presentar una prueba molecular negativa con fecha de resultado no mayor a 48 horas antes de abordar. Vuelos internacionales Para los vuelos internacionales es un requisito completar el formato en línea «Declaración Jurada de Salud y Autorización de Geolocalización», dentro de las 72 horas previo al viaje. Los pasajeros de 12 a 18 años deberán acreditar que cuentan con dos dosis de vacunación contra la covid-19. En su defecto, pueden presentar el resultado negativo de una prueba molecular (resultado no mayor a 48 horas antes de abordar). Menores de 12 años, que ingresen al país, solo requieren estar asintomáticos. Mayores de 18 años, que residan en el país y se encuentren habilitados, deberán contar con 3 dosis de vacunación o presentar el resultado negativo de una prueba molecular (resultado no mayor a 48 horas antes de abordar). Si necesitas viajar fuera del país o retornar a él, como ciudadano peruano debes contar con documentos de identidad o de viaje para transitar y pasar los controles migratorios en los aeropuertos o las fronteras (pasaporte, DNI, Tarjeta Andina de Migración). Antes de salir, revisa los requisitos que solicitan en tu destino y en cualquier otro lugar en el que te detengas durante el viaje. Ten en cuenta que pueden cambiar con frecuencia y rápidamente según las condiciones locales. Más en Andina: El @MTC_GobPeru continúa impulso al diseño del plan nacional de ciudades inteligentes https://t.co/IKCj4SqQHs En trabajo conjunto con el Ministerio de Infraestructura y Transporte de Corea pic.twitter.com/j0215CoUZV

