VHP presenteert wederopbouwplan

PARAMARIBO – VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi heeft zaterdag bij de Opo Yari-bijeenkomst het wederopbouwplan en verkiezingsprogramma van de partij gepresenteerd aan de samenleving. De punten die hierin zijn vervat moeten herstel brengen in het land.

Santokhi zegt dat de plannen voor wederopbouw niet zomaar tot stand zijn gekomen. “Nationale en internationale deskundigen hebben maanden en maanden hieraan gewerkt.” Toch noemt hij als belangrijkste bijdrage die vanuit “het volk”. De partijvoorzitter zegt dat hij tijdens zijn meet the people- campagne geluisterd heeft naar de noden van de samenleving. De visie van het volk is meegenomen in het plan, dat hij daarom een “door het volk gedragen document” noemt.

In het Wederopbouwplan is onder meer aangegeven hoe de gezondheidszorg hersteld zal worden, hoe er zal worden omgegaan met de natuurlijke hulpbronnen van het land en de versterking van de rechtsstaat. Santokhi: “De regering kan onze plannen kopiëren, maar de capaciteit, visie en kennis om uit te voeren heeft zij niet.”

De bijeenkomst was drukbezocht. Zelf had de partij gemikt op 20.000 bezoekers maar het zijn er volgens Santokhi ruim 23.000 geworden. Hij noemde dit “een geweldig cadeau” aan de partij die deze maand 71 jaar bestaat. De VHP-voorzitter zei na de bijeenkomst tegen journalisten dat hij “zeer tevreden” is met de opkomst. “Het volk is niet hier gekomen voor Chan maar om de redding van Suriname.”

Dat de samenleving massaal naar het partijcentrum is getogen, toont volgens de partijvoorzitter het vertrouwen dat de VHP de samenleving mag vertegenwoordigen in de regering. Er zal aan de hand van de opkomst zaterdag geëvalueerd worden.

