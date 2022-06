Veterano estadounidense se reencontró con su amada de Japón tras 70 años de búsqueda

Entornointeligente.com /

Por RT

¿Quieres recibir nuestro exclusivo boletín informativo en tu correo? ¡Suscríbete a #BoletinPatilla! Duane Mann, veterano de la Armada en la Guerra de Corea, conoció a Peggy Yamaguchi durante su estancia en una base en la ciudad japonesa de Yokosuka, y comenzó con ella una relación en 1954, detalla Newsweek. Ella trabajaba en el club de suboficiales de la Fuerza Aérea, adonde Mann acudía en ocasiones a reparar las máquinas tragamonedas.

Tras 14 meses de relación, los planes de matrimonio que tenía la pareja se frustraron cuando él fue dado de alta antes de lo planificado y enviado de regreso a su país. Mann aseguró a Peggy, quien en ese momento estaba embarazada de él, que más adelante la llevaría a EE.UU.

A 91-year-old retired soldier Duane Mann's heart was finally put to rest when he finally met his long-lost love, Peggy Yamaguchi. The two lost contact 70 years ago after Mann left for his country, the US, leaving Yamaguchi pregnant. https://t.co/g6lD6jhmaI

— TUKO.co.ke | The Heartbeat of Kenya (@Tuko_co_ke) June 7, 2022

Sin embargo, al llegar a casa descubrió que su padre había gastado todos los ahorros con los que planeaba traer a su amada. La pareja intercambió cartas por un tiempo, hasta que luego de un mes él dejó de recibirlas. Luego descubrió que su madre había recibido las cartas y las había quemado para evitar que su hijo se casara con una mujer japonesa.

Lea más en RT

LINK ORIGINAL: La Patilla

Entornointeligente.com