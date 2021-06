Vetan presencia de Roberto Saviano en el Festival de Ravello

Entornointeligente.com / El escritor Antonio Scurati ha dimitido al frente de la dirección del Festival de Ravello (sur de Italia) tras la decisión del presidente de la región de Campania, Vincenzo De Luca, de vetar la presencia del escritor Roberto Saviano en el evento artístico y musical que se celebra durante el verano en esa localidad de la costa amalfitana. “Desgraciadamente, me han bastado pocos días para comprobar que los socios fundadores de la Fundación Ravello no respetan la libertad intelectual e ignoran los valores de la cultura. Como hombre de cultura y, sobre todo, como hombre libre, elijo presentar mi dimisión como presidente”, escribió en una misiva enviada al Consejo de Administración que recogen los medios italianos. Scurati había programado en el festival un acto para conversar con Saviano, así como otro con el ministro de Salud, Roberto Speranza, que fueron criticados, aunque sin nombrarlos, por De Luca, a pesar de que, cuando se anunció el nombramiento del escritor, el presidente regional aseguró que no había injerencias políticas en su labor como director. “Vincenzo De Luca bloquea mi presencia en el Festival Ravello. No hay problema, don Viciè, no estaré allí”, aseguró Saviano en un vídeo colgado anoche en las redes sociales, en el que critica con enorme sarcasmo al presidente regional, “Don Vicenzo, el sheriff, que considera la Campania su propiedad, su reino, ya le gustaría”. “Desafortunadamente los festivales culturales están cada vez más determinados por la política, son una compañía de viajes, tu amigo, mi amigo, ficha aquí ficha allá, Italia, cultura, amigos amiguitos”, añade Saviano, que tuvo que recibir escolta policial tras ser amenazado de muerte por sus libros sobre la mafia. Scurati (Nápoles, 1969) es autor de una monumental tetralogía sobre el dictador italiano Benito Mussolini, cuya primera novela, “M. El hijo del siglo”, obtuvo el Premio Strega 2019 en Italia, se ha publicado en 35 países y sus derechos cinematográficos ya han sido adquiridos. El Festival de Ravello, creado en 1953, es uno de los más antiguos festivales culturales de Italia, que comenzó dedicado a la música clásica, pero que ha ido incorporando otros tipos de música, así como espectáculos, películas y exposiciones artísticas.

LINK ORIGINAL: Cronica

Entornointeligente.com