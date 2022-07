Vestidos básicos para comprar en rebajas y lucir siempre

Entornointeligente.com /

Las rebajas son el momento perfecto para invertir en básicos de armario. Prendas con descuentos que nos sirven para lucir siempre y capaces de sacarnos de un apuro. Pero nos vamos a centrarnos en el vestido, una de las prendas más versátiles y sofisticadas para lucir 24 horas al día.

Un little black dress, un vestido blanco, de flores, de estilo boho, marineros, camiseros… son básicos que no pueden faltar en nuestro vestidor porque los puedes lucir toda la vida.

En Trendencias Los 10 vestidos de Cortefiel que se van a llevar esta temporada Los looks boho nunca pasan de moda y los vestidos bohemios son un must have de nuestro armario para lucir siempre. Ideal este modelo en rosa empolvado con detalles bordados de Hoss Intropia. Su precio era de 249 euros y ahora es de 149 euros.

Vestido de mangas cortas acampanadas y un bonito detalle de frunces elásticos en los costados.

PVP en Hoss Intropia 149,00€ El vestido étnico, otro de los clásicos de cada temporada. Un modelo en tonos negros, blanco y marrones de Dixie. Su precio era de 146 euros y ahora es de 102,20 euros.

Vestido camisero estampado de Wild Pony, un diseño cómodo y clásico ideal para lucir siempre. Su precio era de 89,95 euros y ahora es de 58,47 euros.

Vestido de rayas de estampado marinero de La Redoute. Su precio era de 39,99 euros y ahora es de 15,98 euros.

Vestido largo de lino con escote de pico en la espalda

PVP en La Redoute 15,98€ El little black dress es un básico de cualquier armario. Siempre sale al rescate en diferentes ocasiones. Ideal este mini vestido de tirantes con escote en forma de lazo de Zara. Su precio era de 22,95 euros y ahora es de 12,99 euros.

Dos cláscios en uno. vestido lencero en verde empolvado con estampado de lunares blancos de Wild Pony. Su precio era de 59,95 euros y ahora es de 38,97 euros.

Vestido blanco de escote fruncido, manga corta y detalle de volante en el bajo de &Other Stories. Un color eterno en verano. Su precio era de 99 euros y ahora es de 49 euros.

Los lunares siempre entre nosotros, nunca pasan de moda. Vestido mostaza con estampado de lunares azul marino y detalle fruncido en la cintura de Is Coming. Su precio era de 215 euros y ahora es de 150,50 euros.

El estampado vichy es una tendencia clásica que nos recuerda a nuestra infancia y sigue arrasando. Precioso este vestido de cuadros vichy en blanco y negro con detalles d flecos de colores que le aporta a la vez un toque boho de I_Q Collection. Su precio era de 210 euros y ahora es de 126 euros.

Otro estampado eterno es el print de leopardo. Unas temporadas se lleva más que otras pero siempre está en nuestro armario. Un modelo de Wild Pony. Su precio era de 59,95 euros y ahora es de 38,97 euros.

las flores nunca fallan, un estampado eterno. Una monada es este vestido de print de flores en tonos verdes y amarillos de &Other Stories. Su precio era de 99 euros y ahora es de 30 euros.

Vestido plisado de corte amplio, perfecto para lucir de la mañana a la noche de Dixie. Su precio era de 122 euros y ahora es de 85,40 euros.

Nota: algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Trendencias.

Fotos | Hoss Intropia, Dixie, &Other Stories, Zara, Wild Pony, I_Q Collection, Is Coming

LINK ORIGINAL: Trendencias

Entornointeligente.com