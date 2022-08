Entornointeligente.com /

Como a una novia a la que dejan plantada el día de su boda, el Saprissa quedó vestido y alborotado esperando que el defensor Bryan Oviedo le diera el «sí, acepto» para defender la casaca morada a partir del Apertura 2022. El mundialista de Rusia 2018, quien tiene una amplia carrera como legionario, decidió que su futuro seguirá fuera de nuestras fronteras y militará en el Real Salt Lake de la MLS. Eso sí, en el Monstruo no pierden la esperanza de verlo algún día jugando en La Cueva vestido de morado. La institución le dejó las puertas abiertas para cuando desee regresar al balompié nacional. Las partes sostenían, desde el 27 de julio, un preacuerdo, el cual indicaba que la primera opción del lateral en el país sería el Monstruo y firmaría con el club, siempre y cuando no se le presentara una opción de su interés fuera de nuestras fronteras, manteniendo como fecha límite el 15 de agosto. Tan solo dos días después de este anuncio, Oviedo comenzó a participar en las prácticas del plantel comandado por Jeaustin Campos, pero sin ser tomado en cuenta por el timonel en los parados tácticos de su equipo. Poco más de una semana después el propio cuadro morado confirmó lo que muchos aficionados saprissistas no querían. «La institución respeta la decisión del futbolista, luego de que expresara su deseo de unirse a Saprissa como su primera opción en el fútbol nacional. Saprissa desea el mayor de los éxitos a Bryan Oviedo en su nuevo equipo y deja las puertas abiertas del club de cara al futuro», informó la «S». «Nosotros siempre estamos analizando y valorando opciones. Estamos contentos con la planilla que tenemos, es una planilla competitiva. Si hay una posibilidad de mejorarla, perfecto», explicó Ángel Catalina, gerente deportivo tibaseño, la semana anterior, antes de anunciarse que el lateral tomará otro aire en el exterior. El Monstruo tiene hasta el 22 de setiembre para inscribir ante la Unafut cualquier nueva incorporación que haga a su planilla. En esta fecha cierra el mercado de fichajes del campeonato nacional.

