Vertonghen assina por duas épocas com o Anderlecht e sai do Benfica

O Benfica chegou a acordo para a saída do plantel do futebolista internacional belga Jan Vertonghen, que vai representar o Anderlecht nas próximas duas épocas, anunciaram nesta sexta-feira os clubes das ligas de Portugal e Bélgica.

«O Sport Lisboa e Benfica chegou a acordo com Jan Vertonghen para a sua saída em definitivo do clube, passando o jogador a partir de hoje a representar o Anderlecht», anunciou o líder da I Liga portuguesa no sítio oficial na Internet.

O Anderlecht deu as boas-vindas ao veterano defesa central, de 35 anos, assinalando que Vertonghen é o jogador com maior número de internacionalizações pela Bélgica, com um total de 139, tendo marcado nove golos.

«Acompanho o clube há algum tempo e estou convicto que a minha experiência pode contribuir para a melhoria deste grupo. É o passo certo na minha carreira e estou ansioso por disputar o meu primeiro encontro», no estádio do Anderlecht, disse Vertonghen, citado pelo emblema belga.

O defesa ingressou no Benfica na época 2020/21, tendo disputado 88 jogos e marcado um golo nas duas últimas temporadas. Esta época, participou em apenas um encontro, em 13 de Agosto, como suplente utilizado frente ao Casa Pia, da segunda jornada do campeonato, que os «encarnados» venceram por 1-0.

