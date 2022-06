Verstappen: Un cambio de reglas a mitad de temporada no es correcto

Entornointeligente.com /

El neerlandés Max Verstappen ( Red Bull ), líder del Mundial de Fórmula Uno , que fue el más rápido este viernes en los entrenamientos libres para el Gran Premio de Canadá , el noveno del año; declaró en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal que «un cambio de reglas a mitad de temporada no es correcto».

Verstappen , de 24 años, que lidera el Mundial con 150 puntos, 21 más que su compañero, el mexicano Checo Pérez , efectuó estas declaraciones en referencia a las modificaciones en los monoplazas que, por motivos de seguridad, permitirá la FIA (Federación Internacional del Automóvil) en lo relacionado al ‘porpoising’ -anglicismo que refiere a los excesivos botes de los monoplazas, sobre todo en las rectas-.

Max Verstappen en las prácticas de cara al Gran Premio de Canadá. «Pienso que los cambios de reglas a mitad del año no son correctos. No creo que debiéramos sobre-dramatizar con lo que está sucediendo», indicó 'Mad Max', que acabó con el mejor tiempo la jornada de ensayos, mejorando en 81 milésimas el crono del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), tercero en el Mundial -a 34 puntos del neerlandés- y que penalizará diez puestos en parrilla al haber sustituido elementos electrónicos de control en su unidad de potencia.

«Siempre hay cosas que mejorar, pero en líneas generales ha sido un buen arranque para el fin de semana», comentó Verstappen , actual campeón del mundo y que cuenta 25 victorias en la categoría reina, cinco de ellas en lo que va de temporada.

«Si llueve durante la calificación será lo mismo para todos, es lo que hay», señaló.

«Pero está bien saber que el domingo tendremos un coche competitivo, así que veremos a ver qué es lo que sucede», comentó este viernes en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal el líder del Mundial de F1 .

