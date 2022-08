Verstappen gana GP de Bélgica de F1 por delante de Sergio Pérez y Carlos Sainz

Entornointeligente.com /

Su compañero mexicano Sergio Pérez, ahora segundo en el Mundial, y el español Carlos Sainz (Ferrari), que había partido desde la ‘pole position’, completaron el podio de esta 14ª prueba de la temporada (de 22 en total), disputada en el circuito de Spa-Francorchamps. Ante su público, llegado en masa al circuito belga, el neerlandés nacido en Bélgica, de madre belga, logró una tercera victoria consecutiva, novena esta temporada y 29ª de su carrera. Y con sólo 24 años. Pero él y su Red Bull están un paso por encima del resto de sus rivales esta temporada. El vigente campeón posee ahora una ventaja que parece insuperable de 93 puntos sobre su primer perseguidor. Y éste no es otro que su compañero en Red Bull Sergio Pérez. Segundo este domingo, el mexicano adelantó en la general del Mundial a un Charles Leclerc (Ferrari) que finalizó sexto. El monegasco partió justo detrás de Verstappen en el puesto 15º, sancionado igualmente por por cambios de piezas de motor y de la caja de velocidades más allá del límite autorizado por temporada. El británico Lewis Hamilton tuvo que abandonar en la primera vuelta de colisionar su monoplaza con el del español Fernando Alonso, finalmente quinto. – Clasificación del GP de Bélgica: 1. Max Verstappen (NED/Red Bull) los 308,052 km en 1 h 25:52.894 2. Sergio Pérez (MEX/Red Bull) a 17.841 3. Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) a 26.886 4. George Russell (GBR/Mercedes) a 29.114 5. Fernando Alonso (ESP/Alpine-Renault) a 1:13.256 6. Charles Leclerc (MON/Ferrari) a 1:14.936 7. Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) a 1:15.640 8. Sebastian Vettel (GER/Aston Martin-Mercedes) a 1:18.107 9. Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Red Bull) a 1:32.181 10.Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) a 1:01.900 11.Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) a 1:03.078 12.Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) a 1:04.739 13.Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Red Bull) a 1:05.217 14.Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo) a 1:06.252 15.Daniel Ricciardo (AUS/McLaren-Mercedes) a 1:07.163 16.Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) a 1 vuelta 17.Mick Schumacher (GER/Haas-Ferrari) a 1 vuelta 18.Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes) a 1 vuelta Vuelta rápida en carrera: Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:49.354 en la vuelta 32 (velocidad media: 193,935 km/h) Abandonos: Lewis Hamilton (GBR/Mercedes): accidente en la 1ª vuelta Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo): accidente en la 2ª vuelta – Clasificación del Mundial de pilotos: 1. Max Verstappen (NED) 284 puntos 2. Sergio Pérez (MEX) 191 3. Charles Leclerc (MON) 186 4. Carlos Sainz Jr (ESP) 171 5. George Russell (GBR) 170 6. Lewis Hamilton (GBR) 146 7. Lando Norris (GBR) 76 8. Esteban Ocon (FRA) 64 9. Fernando Alonso (ESP) 51 10. Valtteri Bottas (FIN) 46 11. Kevin Magnussen (DEN) 22 12. Sebastian Vettel (GER) 20 13. Daniel Ricciardo (AUS) 19 14. Pierre Gasly (FRA) 18 15. Mick Schumacher (GER) 12 16. Yuki Tsunoda (JPN) 11 17. Zhou Guanyu (CHN) 5 18. Alexander Albon (THA) 4 19. Lance Stroll (CAN) 4 20. Nicholas Latifi (CAN) 0 21. Nico Hülkenberg (GER) 0 – Clasificación del Mundial de constructores: 1. Red Bull 475 puntos 2. Ferrari 357 3. Mercedes 316 4. Alpine-Renault 115 5. McLaren-Mercedes 95 6. Alfa Romeo 51 7. Haas-Ferrari 34 8. AlphaTauri-Red Bull 29 9. Aston Martin-Mercedes 24 10. Williams-Mercedes 4 Here’s an incredible stat ?? Consecutive race wins starting 10th or lower had (until today) only happened once before in F1 history 1959/60 Bruce McLaren – USA (P10), Argentina (P13) 2022 Max Verstappen – Hungary (P10), Belgium (P14) #BelgianGP #F1 pic.twitter.com/gQuLEiRkoI

— Formula 1 (@F1) August 28, 2022 (FIN) AFP/JSO Publicado: 28/8/2022

