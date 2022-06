Verstappen conquista el GP de Azerbaiyán y se escapa al frente del Mundial

Entornointeligente.com /

Verstappen superó a su compañero el mexicano Sergio Pérez y al británico George Russell (Mercedes). El vigente campeón del mundo incrementa así su ventaja al frente de la clasificación de pilotos, con 21 puntos más que Pérez y 34 sobre el monegasco Charles Leclerc, quien salió desde la pole pero tuvo que abandonar con su Ferrari antes del ecuador de la carrera. Confirmation of the points scorers ?? #AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/H4BIwnSxJO

— Formula 1 (@F1) June 12, 2022 Another new winner in Baku! ?? @Max33Verstappen #AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/JlXodweS2M

— Formula 1 (@F1) June 12, 2022 (FIN) AFP/JSO Publicado: 12/6/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com