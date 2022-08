Verstappen con una gran remontada ganó el GP de Bélgica

Entornointeligente.com /

Max Verstappen remontó posiciones vertiginosamente tras largar 14to para llevarse el domingo la victoria en el Gran Premio de Bélgica y dar otro golpe de autoridad en la lucha por el título de la Fórmula Uno.

Después de ganar el Gran Premio de Hungría desde el décimo puesto, el piloto neerlandés ofreció otra imperial actuación para acercarse a su segundo campeonato seguido, abriendo una ventaja de casi 100 puntos rumbo a las últimas ocho carreras.

Verstappen quedó como líder en la 12da de las 44 vueltas en el circuito de Spa. También se embolsó el punto de bonificación por la vuelta más rápida.

Su tercera victoria consecutiva fue su novena esta temporada y la 29na de su carrera. Lidera el campeonato con una diferencia de 93 puntos sobre el mexicano Sergio Pérez, su compañero en el equipo Red Bull, y de 98 sobre Charles Leclerc de Ferrari.

«Checo» Pérez finalizó segundo para adelantar a Leclerc en la clasificación de pilotos. Carlos Sainz Jr. largó desde la pole para Ferrari y finalizó con un decepcionate tercer lugar.

Leclerc salió 15to y cruzó la meta quinto, por detrás del Mercedes de George Russell. Finalizada la carrera, Leclerc recibió una penalización de cinco segundos por acelerar en la pit lane y quedó relegado al sexto puesto.

La sanción le dio el quinto puesto a Fernando Alonso de Alpine.

Leclerc se mostró abatido en cuanto a sus posibilidades de pelear por el título. «Ni sabía, nadie me dijo nada», dijo un sorprendido Leclerc sobre la sanción. ¿No entiendo la penalización?

¿Alcanzar a Verstappen?

«No estoy pensando mucho en el campeonato ahora mismo. Red Bull estaba en otro planeta hoy», añadió Leclerc. «Tenemos que averiguar el por qué han sido tan superiores», añadió.

El intento de Lewis Hamilton por un sexto podio seguido naufragó en la primera vuelta cuando rozó el monoplaza de Alonso y brevemente saltó por los aires.

″¡Qué idiota! Cerrando la puerta desde el exterior», gritó Alonso. «Hacemos una megasalida, pero él sólo sabe cómo pilotar cuando empieza primero», lanzó el español.

Hamilton interrumpió a la entrevistadora que quiso contarle lo dicho por Alonso. «No importa lo que dijo», señaló Hamilton, explicando que no vio a Alonso en su punto ciego.

Pero en otra entrevista, Hamilton reconoció que no le dio suficiente espacio a Alonso.

«Fue mi culpa. Pagué el precio», dijo Hamilton, quien buscaba su sexto podio seguido.

Esteban Ocon (Alpine) entró séptimo, seguido por Sebastian Vettel (Aston Martin), Pierre Gasly (AlphaTauri) y Alex Albon (Williams).

¿Lo siguiente para Verstappen? Será la carrera en su natal Holanda, donde ganó con autoridad en Zandvoort el año pasado.

«Hoy toca celebrar y ya veremos qué podremos hacer el próximo fin de semana», dijo Verstappen, a palmo para romper el récord de 13 victorias en una temporada que Vettel fijó en 2013.

