Verso il voto: le scadenze per i temporaneamente all’estero (audio notizia)

Tra i connazionali che alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre potranno votare per corrispondenza ci sono anche gli italiani temporaneamente all’estero i quali dovranno esercitare l’apposita opzione comunicando al Comune di residenza il loro desiderio di votare per corrispondenza. L’opzione deve essere esercitata entro il 24 agosto e può essere revocata entro la stessa data.

Da questa settimana i Consolati italiani nel mondo stanno pubblicando sui loro siti web il modulo da compilare, ma l’opzione può essere esercitata anche in carta libera che deve essere inviata al Comune per posta, telefax, posta elettronica anche non certificata, oppure fatta pervenire a mano, sempre al Comune, anche da persona diversa dall’interessato.

