Verratti renueva hasta 2024 – AS.com

Entornointeligente.com /

Marco Verratti jugará en el PSG hasta 2024 . El mediocentro italiano amplia así su vínculo con el conjunto parisino por tres temporadas. RMC Sport había adelantado la noticia, informando también que se convertirá en uno de los mejores pagados de la plantilla.

Le 𝗣𝗘𝗧𝗜𝗧 𝗛𝗜𝗕𝗢𝗨 🦉 prolonge sa belle aventure avec le @PSG_inside 🔴🔵 #Verratti2024 pic.twitter.com/GGOO26ksmE

— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 30, 2019 Verratti llegó de la mano de Leonardo en 2012 a la capital francesa tras ascender con el Pescara a la Serie A. Desde entonces, ha sido indiscutible para todos los entrenadores que han pasado por el club y no solo eso, sino que se ha convertido en uno de los mejores centrocampistas del panorama europeo.

PSG Francia Noticias Estadísticas ” La gente se pregunta por qué no intento buscar nuevos retos. Yo creo que el PSG me aporta lo suficiente . Amo jugar al fútbol, y cuando lo haces en un sitio en el que te gusta todo, no veo la necesidad de cambiar”, declaró Verratti a RMC Sport hace unos días dejando entrever que la renovación estaba prácticamente cerrada.

LINK ORIGINAL: As

Entornointeligente.com