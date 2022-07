Veron oficializado no FC Porto com recados de Pinto da Costa

Entornointeligente.com /

FC Porto oficializou esta sexta-feira Gabriel Veron como reforço para a época 2022-23. O avançado de 19 anos assinou até 2027 e vai vestir a camisola 7 dos dragões, que na temporada passada foi usada por Luis Díaz (saiu para o Liverpool em janeiro). O passe do ex-Palmeiras custou 10,2 milhões de euros, sendo que o clube de Abel ficou com 10% do passe.

Veron foi apresentado por Pinto da Costa numa pomposa cerimónia no Estádio do Dragão. «Estou a sentir-me muito honrado por estar num clube tão grande como o FC Porto. O estádio é top. Quero entrar em campo e mostrar o que sei», afirmou o jovem avançado, que acredita ter feito uma «ótima escolha» para dar seguimento à carreira, uma vez que «o FC Porto é o maior clube de Portugal».

Segundo o brasileiro, quando ouviu a proposta do FC Porto «não quis ouvir mais nenhuma». E claro que se aconselhou com Abel Ferreira: «Espero um campeonato muito forte e difícil. Falou bem do mister [Sérgio Conceição]. Disse-me que ia encontrar um treinador excelente, que é um ídolo também para ele. O Abel deixou bem claro de que ele [Sérgio Conceição] era bem mais exigente do que o próprio Abel. Quando alguém é exigente é porque quer o teu bem, assim como Abel queria para mim. Isso vai ajudar-me dentro de campo, mas também fora dele.»

Subscrever Na apresentação de Veron, Pinto da Costa, garantiu que está em sintonia com Sérgio Conceição no que toca a reforços. «Este [jogador] tem o aval e o desejo do treinador em tê-lo nas suas fileiras. Ele agora tem de provar que estamos certos. Estou confiante de que acertámos mais uma vez», disse o presidente portista, revelando que a estrutura está a «montar um plantel com as vontades do treinador». Até porque «não fazia sentido contratar um jogador que ele [Sérgio Conceição] não tivesse avalizado e não gostasse de ter no plantel».

O líder portista afirmou ainda que a saída de Francisco Conceição para o Ajax, por cinco milhões de euros, «é um assunto encerrado» e lembrou aos críticos e também aos rivais que «o clube é gerido de dentro para fora e não de fora para dentro».

