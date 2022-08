Verónica Castro responde a quienes critican los looks de Cristian

Entornointeligente.com /

La madre del cantante Cristian castro, Verónica castro, defendió a su hijo luego de múltiples burlas y memes en redes sociales por su look.

El cantante de 47 años, se ha vuelto viral en redes sociales luego de que mostrara su peculiar cambio con una cabellera morada.

«Nada más me divertí un poquito, la verdad que estoy emocionado con tanto jurado, y hay como que diferenciarse del todo, es como un circo realmente de gente ahí, entonces hice algunos looks muy estrafalarios ahí, parezco Austin Powers mal comido, mal pagado. El pelo amarillo también me puse en el primer capítulo», comentó el cantante que actualmente es juez en el programa Canta Conmigo.

«Me estoy yendo a los extremos solamente para tener algo distinto cada edición de cada programa, que sea como distinto, y divertirme también, es un momento mío que hace mucho tiempo no tengo un momento en televisión y estoy como que divirtiéndome y haciéndome fachas distintas», finalizó el cantante.

Por su parte, su madre Verónica Castro, defendió a su hijo al comentar en un tweet en el que lo estaban criticando: «Ya viendo a Cris en Canta conmigo ahora, siempre sorprendiendo con sus looks», escribió una fan, a lo que Verónica respondió: «Se divierte con él mismo, no le hace daño a nadie».

