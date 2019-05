‘Verlaging tarieven AMS-PBM door concurrentievergroting’

Entornointeligente.com / Foto: Martechtoday.com

PARAMARIBO – De tarieven voor vliegtickets op de Mid-Atlantische route kunnen alleen verlaagd worden als er meer spelers worden toegelaten. Ram Rambaratsingh, oud-vicevoorzitter van de Vereniging van Reizigers (VvR) die dit stelt, is derhalve niet onder de indruk van de recente maatregel van de KLM om de kosten voor ruimbagage niet langer inbegrepen te laten zijn in de prijs voor een vliegticket.

Deze voorziening is per maandag 20 mei niet meer gratis, wat inhoudt dat reizigers nu apart daarvoor zullen moeten betalen. De kosten variëren tussen 80 en 230 euro, afhankelijk van de gekozen klasse. Harm Kreulen, directeur KLM-Nederland, zei in de Nederlandse media dat vliegtickets door deze aanpassing gemiddeld tien tot vijftien procent goedkoper kunnen worden. Hij zegt dat de wijziging nodig is vanwege de moordende concurrentiestrijd. De maatregel is van toepassing op langeafstandsvluchten en geldt dus ook voor vluchten van en naar Suriname.

“Ik heb er geen vertrouwen in dat de prijs goedkoper wordt”, reageert Rambaratsingh, die nog als lid aan de VvR verbonden is. “Er is totaal geen concurrentie hier op deze lijn, dus waar heeft de KLM het over?”. In zijn optiek kan de SLM niet beschouwd worden als een concurrent. De vereniging pleit al jaren voor verlaging van de vliegtarieven op de Mid-Atlantische route. In april 2006 is er een memorandum of understanding getekend met de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat in Nederland. Daarin was onder meer het voorstel opgenomen dat drie Europese en drie Caricommaatschappijen als spelers op de route toegelaten moesten worden, om de concurrentie in evenwicht te brengen teneinde lagere vliegtarieven te krijgen. “Dan pas is er sprake van echte concurrentie, wat nu niet het geval is”, meent Rambaratsingh.

Hij voert verder aan dat de bezettingsgraad van de KLM op de Mid-Atlantische route tussen 95 en 100 procent ligt, wat “nergens anders ter wereld” zo zou zijn. Het besluit van de vliegmaatschappij om per juli vijf vluchten (dus één vlucht extra) te zullen gaan uitvoeren naar Suriname, kan hij niet anders verklaren dan dat er voldoende bezetting is. “Dit geeft aan dat er genoeg passagiers zijn die met de KLM vliegen, want anders zou je geen extra vlucht inlassen.” Rambaratsingh verwijst naar een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek in Nederland welke zou hebben uitgewezen dat er in 2017 op die route in totaal 261.000 tickets zijn verkocht. Er zijn in het onderzoek geen namen genoemd van vliegmaatschappijen. “Reken maar uit over hoeveel geld we praten.”

Riaz Mohamedjoesoef, voorzitter van de Associatie van Surinaamse Reisagenten, wil nog geen verwachting uitspreken over de eventuele werking van de maatregel van de KLM op het reisgedrag van passagiers. “Dat moet de toekomst uitwijzen.” Hij merkt dat de reizigers, met het pakkettenaanbod van de vliegmaatschappij, nog steeds de ruimte hebben om zelf te kiezen.

