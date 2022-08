Verisure anunció inversiones por u$s200 millones en Argentina

Entornointeligente.com /

Con el objetivo de afianzar el negocio en el país, la empresa fundada en Suecia en 1988 proyecta una fuerte inversión en el país para desarrollar el ecosistema de alarmas. Uno de los puntos focales de la inversión será aportar innovación al sector a partir de la puesta en marcha de nuevas tecnologías.

La compañía desembarcó en territorio nacional en 2019, en medio de una fuerte crisis económica durante el gobierno de Mauricio Macri. Pandemia mediante y con la fragilidad local constante del país, en apenas tres años la multinacional logró ampliar su red de usuarios hasta llegar a un total de 20.000 clientes .

Raul Sias.jpg El rápido crecimiento registrado en los últimos años le permitió a la multinacional continuar con su apuesta en terreno local y acelerar sus planes pensando a futuro. » Estamos proyectando una inversión de más de u$s200 millones en la Argentina durante la próxima década para el desarrollo de soluciones integrales que aportarán innovación a los sistemas de seguridad en el país», explicó Sias a este medio.

El Director General de Verisure Argentina manifestó que el desembolso se encuadra dentro de una apuesta por el país, más allá de los vaivenes actuales. «Nuestra presencia en Argentina está signada por una sólida responsabilidad con el país, basada en tres pilares fundamentales: desarrollo, inversión y generación de puestos de trabajo. Nuestro plan de negocio impulsa la inversión con el objetivo de expandir el portfolio de productos y brindar la mejor tecnología de seguridad para hogares y negocios», explicó.

Desarrollo tecnológico Dentro los planes de la compañía, Sias precisó que esperan potenciar el ecosistema de soluciones de seguridad. Para ello, buena parte de la inversión estará destinada a implementar nueva tecnología en el país ya que «es el pilar por el que nos reconocen nuestros clientes».

Un ejemplo de esto es el último lanzamiento de la empresa, ZeroVision. Se trata de un dispositivo que ante un ingreso no autorizado le permite a un experto de la empresa activar remotamente una expulsión de humo no tóxico que impide la visibilidad y fuerza del intruso para que no pueda abandonar el lugar.

1. ZeroVision.jpg El desarrollo fue realizado con tecnología propia de la compañía en los centros de I+D que la empresa tiene en Madrid y Malmö, contó el directivo, con el objetivo de lograr que los clientes «cuentan con las máximas medidas de protección y disuasión frente a situaciones de riesgo que puedan surgir».

Empleo El sector de alarmas monitoreadas aún cuenta con mucho terreno por desarrollar. Es por eso que la intención de la empresa es avanzar en la penetración del mercado local para ganar espacio y consolidarse como líderes del sector. «Los niveles de penetración sobre el mercado total no superan en ninguno de los países el 20% y esto nos ofrece una gran oportunidad de crecimiento», manifestó.

El crecimiento de la empresa viene de la mano con la incorporación de nuevos empleados. Precisamente ese es otro de los objetivos para los próximos años, continuar ampliando las contrataciones. Actualmente, el equipo está conformado por 900 empleados, gracias a una fuerte incorporación que tuvo lugar el año pasado. «Tan solo en 2021 contratamos a más de 700 colaboradores y seguimos creciendo», manifestó Sias.

Desde 2019 a la fecha, los ingresos de la han crecido conforme al aumento de demanda de alarmas para el hogar, un negocio que para el director «está en pleno crecimiento».

«La venta de alarmas de Verisure se ha incrementado en un 200% en solo un año, llegando con nuestro servicio de protección a más de 20.000 clientes», detalló. Pese a la situación económica, Sias es optimista respecto al corto plazo del sector al proyectar una continuidad en las ventas: «Esperamos que se mantenga la tendencia de crecimiento en los próximos meses», adelantó.

