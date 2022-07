Verifican que abastecimiento de combustible para transporte aéreo está garantizado

Entornointeligente.com /

El viceministro de Hidrocarburos del ministerio, Juan Saúl Sánchez, recorrió la planta de combustibles de Terpel, que abastece a las empresas aerocomerciales que operan en el aeropuerto internacional Jorge Chávez y se reunió con sus gerentes para certificar que no hay inconvenientes con el abastecimiento del Turbo A1. También puedes leer: Petroperú suministrará combustible de aviación con normalidad a sus clientes «A la población, a los pasajeros y turistas que van a viajar les pido tranquilidad. No habrá desabastecimiento de combustibles; por ello, tengan la seguridad de que el Minem está cumpliendo con garantizar que el transporte aéreo no se va a detener», aseveró. En la reunión, los representantes de Petroperú manifestaron que hay combustible suficiente para atender la demanda del transporte aéreo y que eso ya fue comunicado a distintas empresas como Latam, Star Perú, Sky Perú, entre otras. Sánchez sostuvo que las operaciones en el primer terminal aéreo del país se desarrollan con normalidad y no se ha suspendido o reprogramado vuelo alguno por falta de combustibles. El viceministro de Hidrocarburos estuvo acompañado por el gerente corporativo de la cadena de suministro de Petroperú; Alfredo Coronel; el gerente de operaciones de Terpel, Juan Carlos Copello; el gerente legal de la misma empresa, Ernesto Sousa, entre otros funcionarios. Más en Andina: Más de 128,200 productores agrarios se beneficiaron con subvención de S/ 350 y S/ 1,300 ?? https://t.co/1iWC2G2nzv El apoyo económico se entregó para mitigar los incrementos de fertilizantes en el mercado internacional. pic.twitter.com/nyq9S2fIdG

