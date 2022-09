Verificado: El salario mínimo en Venezuela es el más bajo de Latinoamérica y de los más bajos del mundo

Entornointeligente.com /

A pesar de los aumentos recientes, el ingreso base de los venezolanos sigue marcado por la inflación y la devaluación del bolívar, y es uno de los más bajos del mundo.

El representante de Juan Guaidó en Colombia, Eduardo Battistini, presentó una carta abierta al nuevo embajador colombiano en Venezuela con un recordatorio.

«Después de enviarle mi saludo cordial, quiero contarle sobre la Venezuela que hoy lo recibe. Usted llega al país donde los trabajadores ganan el salario mínimo (15 dólares) más bajo de la región y el cuarto más bajo del mundo», escribió Battistini, representante de la Asamblea Nacional de Venezuela de 2015, en una carta abierta el pasado 29 de agosto al nuevo embajador colombiano en Caracas, Armando Benedetti.

Battistini, activista del partido Primero Justicia, le resumía a Benedetti la «inestabilidad económica» y cómo «se violan los derechos fundamentales» en Venezuela. También el «ecocidio con la extracción ilegal de oro» y la crisis migratoria, y le pidió que se reuniera con sectores sociales que «claman por el derecho a poder elegir en libertad y democracia».

En efecto, el salario mínimo en Venezuela rondaba los 15 dólares cuando Battistini publicó su carta, se trata del más bajo de Latinoamérica y, aunque es más difícil establecer con exactitud como el cuarto más bajo del mundo, sí está entre los más bajos.

Salario… mínimo «El día que hice la carta por la conversión del dólar paralelo, daba ese monto», comentó Battistini a la Voz de América . De acuerdo con un reporte de la página Dolar Today , centrada en el sector cambiario, el dólar paralelo cotizaba ese día a 8,59 bolívares. El salario mínimo en Venezuela había aumentado por última vez el 15 de marzo de este año, cuando la Gaceta Oficial ​ publicó el decreto del presidente Nicolás Maduro que lo fijaba en 130 bolívares. Por tanto, el salario mínimo equivalía el lunes 29 de agosto a 15,13 dólares, en línea con la carta de Battistini a Benedetti.

Ese salario mínimo y el poder adquisitivo en general en Venezuela se han visto afectados por la inflación y la devaluación del bolívar frente al dólar, que se usa cada vez más para transacciones y remuneraciones . El salario mínimo después del aumento en mayo de 2021 equivalía a menos de dos dólares. Para marzo de 2022, la subida que el Gobierno de Maduro decretó entonces llegó casi a 40, repartidos en los 130 bolívares más otros 45 de bono de alimentación. La hiperinflación, que terminó este año, había cerrado en 2021 en 686,4% , y tenía detrás la eliminación de 14 ceros en la conversión del bolívar a «bolívar fuerte» en 2007, «soberano» en 2018 y «digital» en el mismo 2021.

También lea El uso del bolívar va en aumento mientras los venezolanos tratan de que rinda su dinero El salario mínimo en Venezuela, además, está lejos de poder pagar la canasta alimentaria. Según informa el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), la canasta llegó en julio de este año a un récord de 392 dólares, un 29% más respecto a julio de 2021. «Este aumento se puede atribuir a la crisis global de alimentos ocasionado por la guerra en Ucrania, a los cuellos de botella en las cadenas globales de comercio debido a la emergencia sanitaria de la covid-19 y al aumento del gasto público nacional», apuntaba el centro. En mayo, el Observatorio estimaba que la remuneración promedio del sector privado en el área metropolitana de Caracas apenas podría comprar el 30% de la canasta alimentaria, y la del sector público un 8%.

En perspectiva, también Battistini también señaló a la VOA que se había basado en un reporte de la web datosmacro.com para poner en perspectiva regional y mundial los 15 dólares de salario mínimo de Venezuela del 29 de agosto. A la luz de las cifras que la página recopila de fuentes especializadas y estadísticas nacionales, el salario mínimo venezolano en efecto es el más bajo de Latinoamérica, similar a los 16 dólares en Cuba, y debajo de los 20 en Perú, 21,1 en Bolivia y 145 en Nicaragua.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de la ONU también muestra que el poder adquisitivo de los salarios en Venezuela es el más bajo entre 21 países de la región. Para poder comparar, la Cepal recoge datos desde 1980 hasta 2019 actualizados a 2021 del salario real, es decir, del salario nominal (el monto literal) descontando el efecto de la inflación (al dividir por el índice de precios del consumidor) de cada país.

Insertar share Economía venezolana creció 12,3%, pero los ciudadanos siguen sufriendo los estragos de la crisis Insertar share El código se ha copiado en su portapapeles. Ancho px Altura px Comparta en Facebook Comparta en Twitter The URL has been copied to your clipboard No media source currently available

0:00 0:02:00 0:00 Descargar 240p | 5,2MB 360p | 8,3MB 480p | 15,0MB 720p | 28,4MB 810p | 32,6MB Con una base de valor 100 en el año 2000, si el índice anual medio es superior, indica un aumento, y si es inferior, refleja una reducción en esa proporción. El salario mínimo real de 2019 en Venezuela ya iba muy por detrás en la región desde la caída de los dos años anteriores, con un índice anual medio de 27,3, seguido del 105,2 de Paraguay, 115 de Jamaica y 119,5 de Costa Rica.

En cuanto a ser el «cuarto [salario mínimo] más bajo del mundo», como apuntó Battistini, enmarcar los 15 dólares de Venezuela en la lista de datosmacro.com ubicaría al país en el quinto lugar más bajo entre 148 países, frente a más de 190 que existen, si bien no en todos hay salario mínimo. Venezuela solo supera a la exrepública soviética de Georgia, a Burundi, Uganda y Zambia, en África, y sigue a Bangladés, en el subcontinente indio, Siria, Perú y Uzbekistán.

¡Conéctate con la Voz de América! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook , Twitter e Instagram .

LINK ORIGINAL: La voz de america

Entornointeligente.com