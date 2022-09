Entornointeligente.com /

Eleições Fantástico Concurso do INSS Funeral de Elizabeth II Loterias 'Verdadeiro privilégio', diz última pessoa da fila do velório de Elizabeth II Christina Heerey foi a última civil a passar pelo caixão da rainha em Westminster Hall. Por g1

19/09/2022 06h51 Atualizado 19/09/2022

‘Verdadeiro privilégio’, diz última pessoa da fila do velório de Elizabeth II

Christina Heerey foi a última civil a passar pelo caixão da rainha Elizabeth II antes do fechamento dos portões em Westminster Hall na manhã desta segunda-feira (19).

Acompanhe o funeral da rainha ao vivo

«Um verdadeiro privilégio. Eu me senti muito honrada por ter tido a oportunidade de poder ir lá e vê-la», disse Heerey em entrevista à «BBC».

1 de 1 Christina Heerey foi a última pessoa a passar pelo caixão da rainha Elizabeth II — Foto: Reuters Christina Heerey foi a última pessoa a passar pelo caixão da rainha Elizabeth II — Foto: Reuters

O vídeo divulgado pela agência «Reuters» mostra que a mulher passa pelo caixão e abaixa a cabeça em sinal de respeito.

A última visita foi registrada por volta de 6h34 (2h34 em Brasília), horário em que as portas do salão do Palácio de Westminster, onde estava o caixão de Elizabeth II, foram fechadas.

