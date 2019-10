Verdachte vrij door geblunder politie

Entornointeligente.com /

– Door slordigheid van de politie bij het onderzoek van een beroving, kon rechter Marie Mettendaf niets met het bewijs dat tegen de 31-jarige gouddelver Diego A. was aangedragen. “Ik weet niet wat jij precies hebt gedaan, maar ik ga je vandaag in vrijheid stellen”, zei ze. Duidelijk verrast en tevens opgelucht en met een brede lach, verliet hij de rechtszaal.

Het door de politie opgemaakte strafdossier van Diego A. bleek niet in orde en bevatte niet de juiste bewijsmiddelen. De beelden die de afdeling Forensische Opsporing in het dossier hadden gevoegd, blijken geen betrekking te hebben op deze zaak. De rechter maakte die opmerking nadat de verdachte zich identificeerde. “Ik stel deze verdachte ambtshalve in vrijheid. Ik heb de dagvaarding zeven keer gelezen. De inhoud van de zaak klopt niet”, zei de rechter tegen de openbaar aanklager, Mirella van Dijk.

Zij vertelde de rechter dat zij hetzelfde heeft geconstateerd. Hoe zij als officier van justitie de zaak op deze wijze heeft kunnen voorbrengen, heeft bij advocaten vraagtekens opgeroepen. Advocaat Joan Nibte die Diego A. bijstaat, was in elk geval blij dat hij in vrijheid is gesteld. De beelden zouden gisteren bekeken worden. De verdacht zou in juli met geweld aan de Mahonylaan Lucien L. hebben beroofd van waardevolle bezittingen.

Twee medeverdachten zijn voortvluchtig. Zij zouden Diego A. vervoerd en op de uitkijk gestaan hebben. De rechter wil de zaak op 11 november verder behandelen

