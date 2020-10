Ver Vélez vs. Peñarol EN VIVO vía DirecTV Sports por internet: igualan 0-0 por la Sudamericana

Entornointeligente.com /

DirecTV Sports EN VIVO | HOY Peñarol vs. Vélez por internet se enfrentan en el Estadio José Amalfitani de Buenos Aires por la ida de los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana 2020 . El partido de fútbol en vivo es transmitido por estas señales de TV: DirecTV Sports y DirecTV Go . En esta nota puedes ver las alineaciones, los goles y el resumen final del duelo entre Vélez contra Peñarol en el minuto a minuto de La República Deportes .

Vélez vs. Peñarol EN VIVO vía DirecTV Sports por internet: transmisión ONLINE del partido Vélez vs. Peñarol EN VIVO vía DirecTV Sports por internet: alineaciones confirmadas Vélez : Domínguez; Guidara, Giannetti, Abram, De la Fuente; Gago, Galdames; Bouzat, Mancuello, Janson; Lucero.

— Vélez Sarsfield (@Velez) October 28, 2020 Peñarol : Dawson; G. González, Formiliano, Kagelmacher, Piquerez; Trindade, C. Rodríguez, Urretaviscaya, F. Torres; Britos y Terans.

— PEÑAROL (@OficialCAP) October 28, 2020 Vélez vs. Peñarol por DirecTV Sports EN VIVO Narración: Pablo Giralt

Comentarios: Fabián Godoy

— Puntaje Ideal (@Puntaje_Ideal) October 27, 2020 Vélez vs. Peñarol: antesala Peñarol y Vélez se enfrentarán nueve años después de protagonizar una vibrante semifinal de Copa Libertadores en 2011, con ajustado triunfo del Carbonero, que accedió a la final por la ventaja del gol de visitante.

Vélez debutó en la Copa Sudamericana en febrero y eliminó por la mínima al ecuatoriano Aucas. Lo superó por 1-0 en Buenos Aires y cayó por 2-1 en la vuelta; un agónico gol de visita en el sexto minuto de descuento le dio la clasificación.

Enfrente, Peñarol llega a este torneo con la necesidad de superar la decepción de quedar fuera de las instancias finales de la Copa Libertadores, relegado al tercer escalón en su grupo, detrás del boliviano Jorge Wilstermann y del brasileño Athletico Paranaense.

Peñarol vs. Velez: Ficha del partido Partido Peñarol vs. Velez ¿Cuándo juegan? Hoy miércoles 28 de octubre ¿A qué hora juegan? 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora argentina y uruguaya) ¿Dónde juegan? Estadio José Amalfitani ¿En qué canal? ESPN 2 y DirecTV Sports Peñarol vs. Vélez: ¿a qué hora ver el partido de la Copa Libertadores 2020? Perú: 7.30 p. m. Colombia: 7.30 p. m. Ecuador: 7.30 p. m. Estados Unidos: 6.30 p. m. (ET) / 5.30 p. m. (PT) México: 7.30 p. m. Costa Rica: 6.30 p. m. Bolivia: 8.30 p. m. Paraguay: 8.30 p. m. Venezuela: 8.30 p. m. Chile: 8.30 p. m. Brasil: 9.30 p. m. Argentina: 9.30 p. m. Uruguay: 9.30 p. m. España: 2.30 a. m. (al día siguiente) Italia: 2.30 a. m. (al día siguiente) Francia: 2.30 a. m. (al día siguiente) Alemania: 2.30 a. m. (al día siguiente) Peñarol vs. Vélez EN VIVO: canales Perú: ESPN 2 , DirecTV Sports Ecuador: ESPN 2 Sur , ESPN Play, DirecTV Sports Colombia: ESPN 2 Sur , ESPN Play, DirecTV Sports Bolivia: ESPN 2 Sur , ESPN Play Venezuela: ESPN 2 Sur , ESPN Play, DirecTV Sports Chile: ESPN 2 Sur , ESPN Play, DirecTV Sports Paraguay: ESPN 2 Sur, ESPN Play Argentina: ESPN 2 Sur , ESPN Play, DirecTV Sports Uruguay: ESPN 2 Sur , ESPN Play, DirecTV Sports Brasil: Conmebol TV Newsletter Deportes LR Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.

