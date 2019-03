Venzuela: Governo dispersa manifestantes em Caracas com gás lacrimogéneo

Entornointeligente.com / De acordo com jornalistas da agência FrancePresse, os manifestantes tentavam concentrar-se em vários pontos da zona oeste da capital. O líder da oposição e autoproclamado Presidente interino, Juan Guaidó, tinha feito um apelo à população para se manifestar e protestar contra os apagões de grandes dimensões que estão a paralisar o país. A capital e mais 20 das 23 regiões do país voltaram a ficar mergulhadas na escuridão na sexta-feira à noite e várias mantinham-se hoje sem eletricidade. Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever “Já estamos há 15 horas sem eletricidade. Somos picados pelos mosquitos, as filas para comprar comida são imensas, e raros os supermercados abertos, que também são assaltados, queixou-se Mariana Pirela, uma das habitantes locais. Os cortes também têm privado as populações de água, transportes públicos, telefone e internet. Em Maracaibo, uma cidade do nordeste do país, cerca de 500 lojas foram pilhadas no início dos cortes de eletricidade. Por seu turno, o presidente Nicolas Maduro, que acusa a oposição de orquestrar os “ataques” contra a principal central elétrica do país, com o apoio dos Estados Unidos, apelou também a uma “grande mobilização” para “dizer não ao terrorismo imperialista”. Na Venezuela são cada vez mais frequentes e prolongadas as falhas no fornecimento de eletricidade, passando de pequenos a grandes apagões que chegam a afetar a totalidade do território. Desde 2005 que engenheiros alertam que o país poderia registar um apagão geral devido às condições precárias do sistema. Segundo a imprensa local, devido à crise política, económica e social, centenas de empregados da Corporação Elétrica Nacional da Venezuela (Corpoelec) abandonaram o país à procura de melhores condições no estrangeiro.LINK ORIGINAL: Diario Noticias

