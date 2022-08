Venti persone arrestate in Spagna per incendi boschivi (audio notizia)

Entornointeligente.com /

Ogni anno migliaia di ettari sono distrutti in Spagna da incendi boschivi, molti dei quali appiccati intenzionalmente. Le fiamme portano via gli alberi, l’erba, ma anche le prove che possono aiutare a chiarirne l’origine. A tutt’oggi ci sono 20 persone arrestate in varie carceri del Paese, accusate di provocarli.

Secondo fonti penitenziarie, sul totale dei detenuti, dieci di loro sono detenuti nelle carceri dell’amministrazione centrale. Otto sono condannati per aver provocato incendi boschivi, uno è ancora in carcere provvisorio e l’altro in un carcere psichiatrico.

Redazione Madrid

