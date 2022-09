Entornointeligente.com /

ROMA. – Le nubi si vanno via via addensando e la nuova tempesta si avvicina. L’occupazione torna in calo per la prima volta da un anno, i disoccupati diminuiscono ma solo perché cresce il numero di chi il lavoro non lo cerca più e gli indici Pmi, che sondano le aspettative delle imprese, segnalano un peggioramento del settore manifatturiero, con quello italiano al suo peggio da due anni.

Non bastano i dati del Pil del secondo trimestre, rivisti al rialzo dall’Istat a +1,1%, a scacciare i timori di una frenata in arrivo. L’allerta è alta, e i mercati lo sanno, tanto che il rendimento del Btp italiano schizza – brevemente – sopra la soglia del 4%, toccata il 13 giugno scorso dopo il primo rialzo dei tassi della Bce.

«Mai vista tanta incertezza», commenta il commissario Ue all’economia, Paolo Gentiloni, di fronte agli ultimi dati economici. Da una parte l’inflazione che tocca ad agosto un nuovo record nella zona euro, salendo al 9,1%, dall’altra la disoccupazione più bassa mai registrata in Europa, al 6,6% a luglio.

L’Istat spiega i dati per l’Italia, contradditori solo in apparenza: il tasso di disoccupazione è calato a luglio di 0,1 punti (ora è al 7,9%), soprattutto perché sono aumentati gli inattivi (+54mila su giugno) e il tasso di inattività (34,4%, +0,2 punti). Né uomini né donne cercano più lavoro, principalmente nella fascia di età compresa tra i 35 e i 49 anni. Il calo della disoccupazione non è quindi, in questo caso, un segno di economia in ripresa. Tanto è vero che l’occupazione a luglio è tornata in calo (-0,1 punti sul mese precedente), il primo da agosto 2021.

Gli occupati sono attualmente 23.205.000, di cui 3 milioni 166mila dipendenti a termine, il valore più alto dal 1977, primo anno della serie storica. Si trata comunque di stime provvisorie: a maggio l’Istat aveva segnalato già un primo calo degli occupati ma, con i dati aggiornati ad oggi, quel segno meno si è trasformato addirittura in una crescita.

L’Istat ha poi rivisto al rialzo le stime sul Pil italiano nel secondo trimestre 2022. Secondo i dati aggiornati è aumentato dell’1,1% rispetto al trimestre precedente e del 4,7% nei confronti del secondo trimestre del 2021. Nelle stime preliminari del 29 luglio la crescita si fermava all’1%. Ma potrebbe non bastare a frenare i venti di crisi. L’indice S&P Global Pmi per il settore manifatturiero dell’Eurozona di agosto è sceso a 49.6 da 49.8, la lettura più bassa da giugno 2020 e il secondo peggioramento consecutivo delle condizioni operative del settore manifatturiero.

Calano anche quelli di Germania (49.1, dal 49.3 di luglio) e Italia (48.0, dal 48.5), segnalando un ulteriore peggioramento della salute del settore dove il volumen degli ordini è diminuito per il quarto mese consecutivo.

Le tensioni mettono sempre più sotto pressione i titoli di Stato. Il rendimento del Btp italiano a dieci anni scavalla per la prima volta da giugno la soglia del 4%, salendo in corso di seduta al 4,01% per poi ripiegare poco sotto quota 4% (3,9%), dove oscilla da giorni. Lo spread non si allarga e chiude a 235, segnalando il rialzo di tutti i rendimenti dei titoli della zona euro. Anche l’euro sente i venti della recessione e scende di nuovo sotto la parità con il dollaro.

(di Chiara De Felice/ANSA).

