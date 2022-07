Ventas por el Día del Niño no levantan

Entornointeligente.com /

«Los juguetes, los dulces y la ropa son las cosas que más se venden para el Día del Niño, pero no han ido tan bien las cosas como lo esperábamos, La gente casi no está comprando o se lleva las cositas más económicas, la masa no está para bollos» comentó María Díaz, cajera de una tienda variedades.

Los ingresos esperados para la fecha con más compras de artículos para niños no han sido alcanzados, provocando preocupación entre los comerciantes que esperaban la fecha para tomar un impulso económico.

«Antes desde las empresas, hasta los padres hacían todo un agasajo para los infantes, pero ahora no, han dejado eso de lado totalmente, los recursos no están para esas cosas. Nosotros para no perder aún más hemos optado por ofrecer cada vez menos opciones para estas fechas y no por mal, la cosa es que casi no se venden, traemos cosas económicas y algunas otras por encargo», añadió Díaz.

Compradores han manifestado que no cuentan con los ingresos necesarios para adquirir los obsequios que estilaban en años anteriores, por ello, han tenido que optar por artículos más accesibles.

«Compro chucherías, o un perfumito, tal vez algún juguete pequeño, pero no puedo llevarme esas cosas que regalaba antes, la plata no me da» comentó Gloria Fernández, quién se encontraba en busca de el obsequio ideal. /DB/at

