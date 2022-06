Ventas cayeron un 95% en Mercado Periférico de Valencia

Entornointeligente.com /

Expendedores del Mercado Periférico La Candelaria en Valencia indicaron que las ventas de carne y pollo han disminuido más de 95% en el último mes, lo que ha llevado al cierre de varios locales.

El secretario de reclamos de la Federación Socialista Bolivariana de Mercados, Freddy Montilla, explicó que esto se debe a que los comerciantes tuvieron que ajustar los precios, debido a que los proveedores del Matadero ubicado en la capital carabobeña les están despachando el ganado en canal a un precio muy elevado.

Precisó que la carne de res por canal se las venden en el matadero en 4.2 dólares, y el kilo de pollo en 2.5 dólares. Ante esto, los expendedores del Periférico La Candelaria, el más grande de Valencia, optaron por vender el kilo de carne de pulpa y bistec en 7.5 dólares, mientras que el kilo de lomito y solomo está en ocho dólares.

«Las ventas han disminuido cerca de 98%, hay muchos puestos solos, otros cerrados porque no aguantan, no les da la base para pagar un empleado. Están trabajando como 10 carnicerías nada más, las demás están cerradas, han vendido el puesto o se han ido por la misma situación», manifestó Montilla.

Desde hace más de cinco años, Yolanda Pérez tiene su puesto de venta de carne y pollo en el Periférico La Candelaria, pero desde hace un mes no abre sus puertas porque, aseguró, las pérdidas son más grandes que las ganancias.

«Yo quedé toda endeudada para comprar la carne en el Matadero y todavía no he recuperado esa plata. El Mercado está solo, ya no viene casi nadie a comprar», dijo.

Los carniceros pidieron al alcalde de Valencia, Julio Fuenmayor, y al gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, ayudar a los expendedores a adquirir la proteína animal a precios más bajos para evitar que otros locales tengan que cerrar sus puertas.

Señalaron que otra de las problemáticas que enfrentan son las constantes interrupciones en el servicio de energía eléctrica que afectan la prestación del servicio. Aseveraron que en ocasiones los cortes pueden durar más de 20 horas y en el lugar no cuentan con planta eléctrica.

