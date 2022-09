Venta de chips móviles en vía pública expone a usuarios a actos delictivos

Entornointeligente.com /

En ese sentido, Osiptel lanzó la campaña #YoNoComproChipCallejero, que busca concientizar a la ciudadanía sobre los peligros de contratar un servicio de telefonía móvil prepago o postpago en la vía pública, indicó. Al contratar un servicio móvil en la calle y entregar la huella digital a un desconocido, se abre la puerta a la información más personal y se queda expuesto a muchos riesgos, destacó. Con el apoyo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Ministerio del Interior (Mininter), Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus), Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) y Policía Nacional del Perú (PNP), la campaña hace frente a la amenaza para la seguridad ciudadana que representa la venta ambulatoria de chips móviles, sostuvo. Peligro inminente La venta ambulatoria de chips vulnera los derechos de los usuarios al no ofrecer ninguna garantía de lo adquirido, pues no hay manera de certificar que se sigan los protocolos necesarios para la contratación de una línea móvil, subrayó. Asimismo, el proceso de compra imposibilita al usuario a recibir información clara, detallada y actualizada de lo que está adquiriendo, dijo. «Además, la rapidez de la operación, por ser ejecutada en plena vía pública, no permite comprobar las características del servicio que están ofreciendo en la contratación», agregó. Sin embargo, exponer sus datos personales a través de un huellero biométrico portátil representa el mayor riesgo para la seguridad de la persona que contrata un servicio de telefonía de manera ambulatoria, enfatizó. «Entregar tu huella digital es como entregar tu DNI a un desconocido y al hacerlo, abres la puerta para que se cometan diversos ilícitos», señaló el presidente ejecutivo del Osiptel, Rafael Muente. «Un mal vendedor puede activar otras líneas con la huella digital de la víctima y venderlas a personas que no quiere ser identificadas, pudiendo ser empleadas para extorsiones, contrataciones fraudulentas, tramites no consentidos (portaciones y migraciones), así como para compras no consentidas de equipos de alta gama, entre otros ilícitos», precisó. Contratación segura La venta de chips móviles en la vía pública está prohibida, pues de acuerdo con las normas vigentes, la contratación de servicios móviles vía distribuidores se realiza solo en puntos de venta con dirección específica, y que se encuentren previamente reportados por las empresas operadoras al Osiptel, refirió Osiptel. Muente señaló que se han establecido reglas mínimas respecto de los canales de comercialización de las empresas operadoras, para que la contratación del servicio se lleve a cabo brindando información suficiente al usuario y se registre de forma adecuada la titularidad de los servicios públicos de telecomunicaciones. Como parte de sus funciones, el Osiptel fiscaliza el cumplimiento de las normas y por ello, desde el 2020, ha impuesto multas por 20 millones de soles aproximadamente, a las empresas de telefonía móvil por infracciones relacionadas a fiscalizaciones de la venta de chips móviles en la vía pública, reportó Osiptel. Finalmente, mencionó que los interesados en conocer más de la campaña pueden ingresar a este enlace . Más en Andina: ¡Atención, emprendedor! Conoce las claves del nuevo perfil de los consumidores ?? https://t.co/0DJyl7bXiq pic.twitter.com/EZRu7eWjj7

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) September 5, 2022 (FIN) NDP/MMG/JJN Publicado: 5/9/2022

