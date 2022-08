Venezuelana tentou vender filha de oito meses por 30 dólares

Entornointeligente.com /

A polícia judiciária venezuelana deteve uma mulher que pretendia vender a sua filha de oito meses por 30 dólares para poder emigrar para o Peru. Francelis Ivelicia Hernández Puerta foi detida no município de Ezequiel Zamora, no estado de Monagas, no nordeste do país.

«O CICPC deteve uma mulher por pretender vender a sua filha em Monagas», publicou nas redes sociais o director do Corpo de Investigações Científicas Penais e Criminais, Douglas Rico.

Agentes do CICPC detiveram a mulher de 27 anos, na localidade de Cinco de Julio, no estado de Monagas, no nordeste da Venezuela, de acordo com o portal de notícias Carabobo 24.

— Douglas Rico (@DouglasRicoVzla) August 13, 2022 A investigação começou quando a polícia recebeu denúncias sobre a venda de uma menor pela sua mãe. Francelis Hernández discutia habitualmente com o seu companheiro que insistia não ser o pai da criança, tendo em conta que esta tinha pele branca e olhos claros.

Por essa razão, a mulher também repudiava a criança e queria livrar-se dela o quanto antes para emigrar para o Peru. E estava disposta a vender a criança por 30 dólares.

A detida está grávida e tem mais cinco filhos que estão sob a guarda dos pais e da sua avó materna.

O valor de 30 dólares é equivalente ao ordenado mínimo na Venezuela, que teve um aumento de 1200% em Março.

