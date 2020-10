Venezuela vs. Paraguay EN VIVO: ver AQUÍ el partido por la segunda fecha de las Eliminatorias Qatar 2022

Entornointeligente.com /

Venezuela vs. Paraguay EN VIVO | ONLINE GRATIS | Se enfrentan este martes 13 de octubre a partir de las 6.00 p. m. (horario de Venezuela) y 7.00 p. m. (horario de Paraguay) por la fecha 2 de las Eliminatorias al Mundial Qatar 2022 . Este partido se jugará en el Estadio Metropolitano de Mérida y será transmitido por las señales de TLT y Tigo Sports .

Recuerda que puedes seguir este y otros partidos de las clasificatorias sudamericanas vía La República Deportes que realizará la cobertura con la narración minuto a minuto de las mejores jugadas, los goles y el marcador actualizado.

PUEDES VER Eliminatorias Qatar 2022: conoce AQUÍ cuáles son los canales que transmitirán los partidos EN VIVO Venezuela vs. Paraguay: ficha del partido Venezuela vs. Paraguay ¿Cuándo juegan? Martes 13 de octubre ¿A qué hora? 6.00 p. m. (hora de Venezuela), 7.00 p. m. (hora de Paraguay) ¿Dónde? Estadio Metropolitano de Mérida ¿En qué canal? TLT (Venezuela), Tigo Sports (Paraguay) Venezuela vs. Paraguay: horarios del partido Venezuela : 6.00 p. m. Paraguay : 7.00 p. m. Costa Rica: 4.00 p. m. Colombia: 5.00 p. m. Ecuador: 5.00 p. m. México: 5.00 p. m. Perú: 5.00 p. m. Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D.C.): 6.00 p. m. Bolivia: 6.00 p. m. Venezuela: 6.00 p. m. Argentina: 7.00 p. m. Brasil: 7.00 p. m. Chile: 7.00 p. m. Uruguay: 7.00 p. m. España:12.00 a. m. (miércoles 14) Venezuela vs. Paraguay: previa Luego de haber caído goleada 3-0 ante Colombia en su debut en estas Eliminatorias al Mundial Qatar 2022 , la selección de Venezuela saldrá por sus primeros puntos ante una Paraguay que dejó escapar el triunfo en Asunción contra Perú. Este será el primer partido como local para la Vinotinto después de un año.

La escuadra de José Peseiro tendrá que corregir los errores que la llevaron a encajar tres goles en el primer tiempo del duelo jugado en Barranquilla. Si bien las estadísticas de dicho encuentro no fueron tan desbalanceadas, lo que decidió el resultado fue la mayor efectividad de los jugadores colombianos.

En cuanto a la Albirroja, la principal falencia que exhibió en el juego contra el seleccionado peruano fue su defensa que descuidó en dos ocasiones a André Carrillo y, finalmente, lamentó los goles de este. En contraste, el punto más alto fue el sector ofensivo, donde Ángel Romero destacó con dos anotaciones que lo convierten en uno de los artilleros del torneo.

Por eliminatorias sudamericanas, Paraguay y Venezuela se han visto las caras 14 veces con saldo favorable de 10 victorias para los guaraníes, tres de los llaneros y un empate. El último enfrentamiento entre ambos fue en Asunción, en el 2017, y terminó con triunfo 1-0 para los venezolanos.

PUEDES VER Eliminatorias Qatar 2022: tabla de posiciones tras la jornada 1 ¿En qué canal ver Venezuela vs. Paraguay? Argentina – TyC Sports Bolivia – COTAS Televisión Brasil – Esporte Interativo Plus Chile – Chilevisión, CDF Colombia – Caracol TV Costa Rica – Sky HD México – Sky HD, Blue To Go Video Everywhere Paraguay – Tigo Sports Paraguay Perú – Movistar Deportes Venezuela – TLT Venezuela Estados Unidos – beIN SPORTS XTRA Venezuela vs. Paraguay: últimos enfrentamientos Paraguay 0-1 Venezuela | Eliminatorias Rusia 2018 Venezuela 0-1 Paraguay | Eliminatorias Rusia 2018 Venezuela 1-1 Paraguay | Eliminatorias Brasil 2014 Paraguay 0-2 Venezuela | Eliminatorias Brasil 2014 Paraguay 0-0 Venezuela | Copa América 2011 ¿Dónde jugarán Venezuela vs. Paraguay? El escenario del partido Venezuela vs. Paraguay será el Estadio Metropolitano de Mérida, recinto que volverá a albergar un duelo de la Vinotinto por eliminatorias desde el 2016.

