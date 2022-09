Venezuela, tierra bondadosa por Sadcidi Zerpa de Hurtado

Entornointeligente.com /

Hoy hago un paréntesis en mis acostumbrados temas de comercio internacional, nuevas tecnologías y economías de Asia-Pacífico, para escribir de mi amada tierra Venezuela. En esta oportunidad hemos ido y venido, siempre vamos con alegría y regresamos con alegría. El recibir y dar amor, cariño, respeto y tolerancia amenizan la amable bienvenida que siempre recibimos desde hace algún tiempo. A la familia, el gran amor de los amores, agradecemos el profundo cariño con el que nos reciben y conviven; expresión máxima del aprendizaje que da la lejanía. La unión familiar crece porque se aceptan las necesidades y satisfacciones desde el fraterno amor y el poder compartir en vida lo que sentimos incondicionalmente el uno por el otro, todos miembros de una familia.

Agradezco las miradas de profundo cariño y reconocimiento del paisano, que de vuelta escuchan un por favor y gracias que hace recíproco compartir con personas agradables y agradecidas. Porque no nos olvidamos, la cálida sonrisa y la amable palabra ahora deja fluir la receptividad y la jocosidad características de los venezolanos.

El esfuerzo público-privado es evidente. Los primeros empeñados en recuperar la infraestructura física —al menos en mi ciudad natal Mérida—. Las carreteras, autopistas, caminos, calles y el famoso ABC les agradecen y dejan ver las caricias a las superficies y senderos. Siempre es muy importante demostrar lo que se es como persona humana, entonces, la limpieza de las áreas verdes, la pintura de fachadas e iglesias, la cura de grietas y el agradable sonido del dúo asfalto-cauchos sacan una sonrisa. El esfuerzo suma para ustedes y para quienes ahora reconocen la reconfiguración de la Venezuela que tenemos, es fundamental ir en pro del beneficio de todos y no de unos pocos.

Y los segundos, los empresarios y todo aquel decidido a la actividad lucrativa empresarial-comercial, recordarles que la historia moderna de muchos países ha legado grandes experiencias y lecciones desde el papel de la gobernabilidad corporativa —por ejemplo: economías del centro, sur, este, noreste y sudeste de Asia—. No solo se han aplicado estrategias a la administración empresarial, sino a la convivencia cercana y simbiótica entre lo público y lo privado —entre la bota militar y el cuello blanco— dejando ver que los impuestos se pagan porque como empresario usufructo el derecho para la acumulación de riqueza, también pago salarios de acuerdo a la profesionalización y experiencia de los trabajadores porque uso el valor y la especialización del trabajo, asimismo, reparo escuelas, calles y apoyo obras sociales en la comunidad donde realizo actividades empresariales. De esta manera, se reconoce la importancia de la buena gobernabilidad corporativa a partir del impacto que se causa a nivel de la sociedad y el ambiente, y se desarrollan habilidades blandas que preparan a la empresa para enfrentar un entorno de mayor competencia

El acompañamiento ahora es de todos, Venezuela sigue siendo una tierra bondadosa, no cierra sus fronteras a la inversión ni a los migrantes que llegan al país. Tampoco niega la identidad a los niños que ya no crecen en el país, porque reconoce que regresan a él para sentir ese nervio en el estómago que significa sacarse la cédula por primera vez y meterla en la cartera. Venezuela, tierra bondadosa a donde los venezolanos por el mundo siempre retornarán para compartir una carnita asada o un buen sancocho que —con polarcita bien fría— permite amenizar los chistes y abrazos con grandes amigos. Venezuela, tierra bondadosa y rica en amor, como el degustado con el pan isleño, el pan francés, el pan tovareño, los cachitos, la Maltín, el queso ahumado, las paledonias o cucas, la chicha, el pepito, los pastelitos, todo pagando y pidiendo ñapa, sacando sonrisas cuando decimos «Epa dame mi vuelto, no seas pingo». Muy pronto las heridas sanarán y desaparecerá la división, gracias a la muy profunda fraternidad venezolana que cosecha el hondo deseo para que todos estemos bien dentro y fuera de Venezuela, tierra bondadosa.

* @zerpasad

