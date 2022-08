Venezuela tiene la crisis de refugiados más grande del mundo

Entornointeligente.com /

El comisionado de la Secretaría General para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, David Smolansky, expresó este 30 de agosto culminaron las consultas con las plataformas de repuesta de Naciones Unidas (ONU) para Siria y Ucrania, y dijo que el país tiene la crisis de emigrantes más grande del mundo.

El país se califica con 6,8 millones de refugiados y se ubica, junto a Ucrania, como un país tundido por la guerra, en el primer lugar de las estadísticas mundiales en la cantidad de personas que huyen de sus países de origen.

La crisis económica y humanitaria que vive Venezuela llevó a 6,8 millones de sus ciudadanos a emigrar y buscar refugio en otras partes del mundo, según cifras de una plataforma regional que actualizó sus datos este mes de agosto

«Venezuela es la crisis de migrantes y refugiados más grande del mundo (6.8 millones), empatando a Ucrania y superando a Siria (6.6M)», así lo expreso el exalcalde a través de su cuenta oficial de Twitter.

Smolansky fue destituido de su cargo por el gobierno de Nicolás Maduro en 2017 y condenado a pagar 15 meses de cárcel; pero en ese mismo año salió al exilio. En el gobierno del interinato de Juan Guaidó, recibió el nombramiento de comisionado de la Secretaría General para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos.

Muchos venezolanos se refugiaron en Europa y Estados Unidos. La publicación de la Plataforma indica que 5 millones 745 mil 664 venezolanos buscaron refugio o emigraron hacia América Latina y el Caribe, según datos actualizados para este mes.

