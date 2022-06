Venezuela subcampeona del Torneo Maurice Revello tras remontada de Francia

Entornointeligente.com /

La Vinotinto juvenil jugó un partido en el que fue sancionada en 9 ocasiones con tarjetas amarillas, incluyendo una a su técnico «Bocha» Batista, de la mano de la árbitra brasileña Edina Alves Batista, polémica hasta el final.

El cuadro vinotinto comenzó a buscar el batacazo en el minuto 8′, cuando Telasco Segovia aprovechó un rechace en el área para impactar con fuerza el esférico y colocar el 0-1 .

El vendaval ofensivo de los franceses creció pero la Vinotinto no daba facilidades y con trazos largos, generaba peligro.

Pero con una triple modificación al inicio del complemento , los galos se revolucionaron. A su vez los venezolanos siguieron con una recuperación férrea.

La igualdad llegó para los 53′. En una gran jugada individual de Akliouche, el atacante encontró el espacio para sellar el marcador parcial . Los locales siguieron insistiendo, pero la defensa y Rodríguez se mantuvieron firmes.

Sobre los 78 minutos, una dura entrada de Ruiz sobre Cimigani dejó con 10 jugadores a la ‘Vinotinto’. El jugador abandonó ente abucheos por parte de la parcialidad francesa.

En lo que fueron instantes de gran dominio de los galos, tras un saque de banda, el balón le quedó a Mbuku en la entrada del área. El futbolista del Stade de Reims controló de gran manera y la manó a guardar para añadir el segundo tanto al 79′.

Posteriormente, Francia acarició el tercer tanto sobre los 85 minutos. En una gran diagonal para Cathline, el delantero desperdició la ocasión y engrandeció la figura de Rodríguez quien tapó el disparo muy anunciado.

Venezuela tuvo una ocasión más para soñar con los penaltis. Con una descolgada por el costado izquierdo, la pelota llegó para Lacava quien remató de manera incómoda. A pesar de que el sudamericano se quejaba de una falta, la árbitra optó por no comprar el reclamo.

Francia controló los tiempos y evitó el susto que llevara el duelo a la pena máxima. Los pupilos de Diomede resistieron hasta el silbatazo final para alzar el título 13 para la selección en este certamen.

Cabe recordar que Venezuela afrontaba una participación inédita, puesto que no había tenido la oportunidad de competir en las justas; por su parte, Francia se había metido a su final °27 del torneo.

Los venezolanos iban a ser partícipes del cotejo con más oportunidades de gol . El contraataque era la especialidad de la casa, dado que el volumen de ataque francés era notable. La cuestión radicó en que Venezuela perdonaba ya y merecía el segundo, cuando terminaba el partido y ambos equipos se iban al descanso.

Un viejo conocido apareció en la tribuna. José Néstor Pekerman, actual seleccionador del equipo absoluto, estaba muy atento a la actuación de la Vinotinto juvenil.

Una hora antes, México selló el tercer lugar de la competencia tras vencer a Colombia 2-0.

