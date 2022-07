¿Venezuela se arregló?- Daniela Bascopé contó cómo encontró al país (+Video)

Entornointeligente.com /

La actriz venezolana y ahora conferencista, Daniela Bascopé cerró su serie de conferencias en Venezuela. establecida en México desde desde hace varios años, esta presentación en el país representó su primer reencuentro con Venezuela, una experiencia que confiesa la ha cambiado. Así fue como con un video que compartió en su perfil de Instagram, en el clip, la criolla comenta que muchos de los venezolanos en el exterior le preguntaron cómo vio al país en esta vuelta.

«No pretendo tener la verdad absoluta, yo proceso mucho las cosas desde la emoción, desde el corazón, desde la intuición, y por supuesto hay panoramas y realidades, que me faltará comprender y entender, pero lo único que les quiero regalar es mi experiencia y mi entendimiento, no solamente de lo que veo en Venezuela, sino de lo que a mí me pasa como una venezolana más que vive en el exterior», expresó sobre cómo vio al país.

Acto seguido, destacó que a pesar que el país no está «arreglado» , se nota un cambio en general: «De esto no me cabe la menor duda, se siente un aire diferente y que principalmente tiene que ver con la actitud de la gente. Se lo ves en los ojos; hay un montón de venezolanos y venezolanas que le están echando mucho pichón, que están trabajando muchísimo, que están saliendo adelante; que están, por el bien mental colectivo y por el bien del país, pasando la página y mirando hacia adelante» .

Agregó: «Después de dar más de 800 abrazos con esta conferencia ‘Enciendo tu luz’, que prometía ayudar a sanar, junto con mi amigo Álvaro Pérez Katar, finalmente creo que quién más sanó en todo este proceso fui yo, porque me reencontré con una parte de mí que había tenido que enterrar, quizás como mecanismo de defensa, para poder seguir adelante afuera».

Comentó también: «No quiero hacer un discurso nacionalista, pero tiene que ver más con el reencuentro de quién soy, de verdad; yo soy de acá, y me da mucha alegría reencontrarme con esa versión de lo que siempre fui acá, de lo que sembré acá y de las oportunidades que sigo teniendo acá».

Bascopé indicó que en su opinión la polaridad que se vive actualmente no es ya tanto política, sino entre los que se fueron y los que se quedaron. «uno de los viajes más importantes» de su vida. «Paradójicamente, un viaje a mi país», señaló entre lágrimas.

