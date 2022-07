Venezuela registra un repunte de casos de COVID-19, expertos recomiendan vacunación de refuerzo

Entornointeligente.com /

El presidente Nicolás Maduro advirtió esta semana que Venezuela registra un repunte de casos de coronavirus; «pasamos a cinco casos por 100.000 habitantes», informó.

CARACAS — La Sociedad Venezolana de Infectología (SVF) ha alertado en los últimos días de que los casos de COVID-19 en Venezuela «están aumentando» y ha resaltado que muchos de los cuadros que se están presentando parecen un resfriado común, por lo que pide no «menospreciar» los síntomas.

La SVI expuso que, a nivel mundial, existe un aumento «significativo» relacionado con la variante ómicron y sus sublinajes, por lo que recomiendan la vacunación de refuerzo.

«Las evidencias siguen demostrando que las personas completamente vacunadas y con refuerzos tienen una disminución importante de padecer infección severa, infección crítica, hospitalización y muerte por COVID-19, aún cuando se pueden reinfectar», puntualizó la sociedad en un comunicado divulgado el lunes.

También lea Tasas de vacunación alarmantemente bajas en Venezuela El presidente Nicolás Maduro ha reconocido que, aunque en comparación con otros países, Venezuela presenta bajos niveles, la cifra de casos subió de uno por cada 100.000 habitantes el mes pasado a cinco por cada 100.000 esta semana.

«Deben cuidarse, el coronavirus no ha desaparecido», dijo Maduro el miércoles al anunciar que varios funcionarios de su gobierno se han infectado, entre ellos el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava; la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, y su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de mayoría chavista.

Insertar share ¿Debería recibir una segunda dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19? Insertar share El código se ha copiado en su portapapeles. Ancho px Altura px Comparta en Facebook Comparta en Twitter The URL has been copied to your clipboard No media source currently available

0:00 0:01:54 0:00 Descargar 240p | 5,0MB 360p | 7,2MB 480p | 10,6MB 720p | 26,1MB 1080p | 29,7MB Días antes, Rodríguez confirmó que la subvariante ómicron BA.5 circula en Venezuela e hizo un llamado a los ciudadanos a vacunarse. «Todos a vacunarse a partir de los dos años, o a ponerse el refuerzo. La vacuna nos protege, la vacuna nos salva», afirmó el 16 de julio.

¿A qué se debe el repunte? Pero, ¿a qué se atribuye el repunte de casos de COVID-19 en Venezuela?

Jaime Lorenzo, director de la ONG Médicos Unidos por Venezuela, considera que existe un relajamiento general y que la vigilancia epidemiológica en el país ha disminuido.

De acuerdo a Lorenzo, muchas personas que presentan sintomatología similar a la de una «virosis» -una gripe común- lo tratan como tal y desestiman los síntomas porque son «débiles» en comparación con los que se evidenciaban entre 2020 y 2021.

También lea ¿Qué recomiendan los expertos ante la propagación de la viruela del mono? Recuerda, además, la opacidad con la que las autoridades han manejado la situación desde que fueron detectados los primeros casos de COVID-19 en territorio venezolano.

«No tenemos información clara y precisa de si hay algunos centros públicos que estén tomando muestras para pruebas de covid. Sí sabemos que los laboratorios privados están haciendo pruebas, están reportando al ministerio y es posible que un alto porcentaje de la información que dan voceros oficiales sea gracias a este trabajo de los laboratorios privados», dijo Lorenzo a la Voz de América .

Según el más reciente reporte oficial, el país registra un total de 531.657 contagios desde marzo del 2020.

De acuerdo con la página de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el 49,8% de la población venezolana ha recibido el esquema completo de vacunación contra el COVID-19.

¡Conéctate con la Voz de América! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook , Twitter e Instagram .

LINK ORIGINAL: La voz de america

Entornointeligente.com