Venezuela recibe a secretario de Asuntos Humanitarios de ONU

La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios detalló que el secretario se reunirá con funcionarios gubernamentales y otras partes interesadas clave.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió este lunes al secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios y coordinador del Socorro de Emergencia de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Martin Griffiths, a propósito de la agenda de trabajo que desarrolla en la nación.

Durante un encuentro efectuado en el Palacio de Miraflores, el diplomático conoció acerca de las políticas sociales implementadas por parte del Gobierno bolivariano para mitigar los impactos generados por el ilegal bloqueo impuesto por Estados Unidos.

Asimismo, el jefe de Estado venezolano precisó con evidencias históricas cómo más del 70 por ciento del presupuesto nacional está destinado al área social, para ofrecer salud, educación, alimentación, vivienda y apoyo socioeconómico a los sectores vulnerables de la sociedad.

#EnCaracas | Los Vicepresidentes Sectoriales Ricardo Menéndez y Mervin Maldonado se reúnen con el Secretario Adjunto de Asuntos Humanitarios de la #ONU , Martin Griffiths, con la intención de continuar fortaleciendo las medidas de protección del Gobierno Bolivariano. pic.twitter.com/NgZenYvGPL

— Cancillería Venezuela ���� (@CancilleriaVE) August 1, 2022 Vale precisar que el cronograma de actividades que el secretario general, Martin Griffiths, desarrolla en Caracas (capital de Venezuela) busca apoyar los esfuerzos en curso para abordar las necesidades humanitarias y sociales; así como fortalecer la prestación de servicios básicos.

En consonancia, el pasado domingo Griffiths se reunió con agencias de la ONU y ONG nacionales e internacionales para profundizar sus políticas, incluidas las oportunidades y los desafíos que enfrentan.

Arrived in #Caracas for the first time!

I look forward to engaging with the Government and other key partners on addressing some of the most pressing social needs. pic.twitter.com/lNvL6XpKNV

— Martin Griffiths (@UNReliefChief) July 31, 2022 En otro orden, el funcionario sostuvo con los vicepresidentes sectoriales de Planificación y del Socialismo Social y Territorial, Ricardo Menéndez y Mervin Maldonado, respectivamente, con la intención de continuar fortaleciendo las medidas de protección del Gobierno Bolivariano.

Cabe destacar que la autoridad internacional indicó que la visita oficial se extenderá hasta el próximo 2 de agosto, en aras de fortalecer las alianzas para abordar algunas de las necesidades más apremiantes en la nación suramericana.

