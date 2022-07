Venezuela ratifica ante la ONU voluntad para alcanzar objetivos de la agenda 2030

Entornointeligente.com /

Caracas. – La República Bolivariana de Venezuela, participó en el Foro Político de Alto Nivel del Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), informó este jueves la Misión Diplomática de Venezuela ante la ONU en su cuenta de Twitter.

#14Jul En el marco del Foro Político de Alto Nivel del ECOSOC, Venezuela participa en una Mesa Redonda Ministerial sobre el tema «Acelerar el Logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030: Abordar las Crisis Actuales y Superar los Desafíos». #ProtégeteDeLaCovid pic.twitter.com/pFc0erabmf

— 🇻🇪Mission of Venezuela to the UN (@ONUVENuevaYork) July 14, 2022 En este sentido, el viceministro de Asuntos Multilaterales de Venezuela, Rubén Darío Molina, formó parte de una mesa redonda Ministerial que busca «acelerar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en su agenda 2030 que destaca; el abordaje de las crisis actuales y superar los desafíos».

En su derecho de palabra, el funcionario venezolano destacó el plan de ruta planteada por la Agenda 2030, para el alcance de los objetivos en beneficio de los pueblos el mundo.

«La 2030 es nuestra hoja de ruta para garantizar el buen vivir de nuestros pueblos, en sociedades más justas e inclusivas», afirmó Molina.

Asimismo, enfatizó que, «el presidente de la república, Nicolás Maduro, desde el momento de su adopción en el año 2015 instruyó a incorporar los ODS y sus metas al Plan de Desarrollo Económico y Social», agregó.

A su vez, detalló que el mundo afronta situaciones delicadas en la actualidad que atentan contra el bienestar de los pueblos, especialmente en América del Sur.

«En los actuales momentos debido a las situaciones bélicas y las crisis mundiales en curso como de los alimentos, los altos costos energéticos han desatado una inflación que sumado a los efectos de la pandemia del Covid-19 están generando devastadoras consecuencias para nuestros países», aseveró.

