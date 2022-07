¿Venezuela para cuándo?

Entornointeligente.com /

Ya es un hecho que, en el gobierno de Gustavo Petro, se van a restablecer las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela averiadas desde hace 15 años. La pregunta clave es cuándo arranca la nueva era. Y sobre eso no hay consenso. Porque una cosa es que se quieran restablecer las relaciones o que Petro y Nicolás Maduro hablen por teléfono y otra muy distinta es que comiencen a funcionar.

Hoy el gobierno de Iván Duque no reconoce a las autoridades que detentan el poder y controlan el aparato del Estado venezolano. Y eso deja profundas huellas. El acceso consular es prácticamente nulo y habrá que empezar de cero. Puede que se tome meses e incluso años de trabajo volver a tener relaciones normales. El propio Petro advirtió que «normalizar las relaciones no es de la noche a la mañana».

Recordemos que Maduro cerró el principal paso de la frontera, entre San Antonio y Cúcuta, desde agosto de 2015, en el gobierno de Santos, y luego cerró todos los demás pasos fronterizos. Durante el gobierno de Iván Duque, Colombia se convirtió en la punta de lanza de la política del cerco diplomático, una estrategia, inspirada en Washington, con la que el gobierno de Donald Trump buscaba primero aislar a Venezuela y luego derrocar a Maduro sin tener que recurrir a una invasión militar. Duque alcanzó a decir, en febrero de 2019, que a Maduro le quedaban horas en el poder. Pero no acertó y la estrategia terminó siendo un fracaso.

Ahora todo cambió. Duque se va, Estados Unidos abrió de nuevo canales de diálogo con el gobierno chavista y Maduro sigue en el poder y ha logrado recomponer algo la economía. La geopolítica global se ha transformado con la crisis ucraniana y el contexto político regional giró mayoritariamente a la izquierda: México con Obrador, Argentina con Fernández, Perú con Castillo, Chile con Boric y el inminente regreso de Lula en Brasil.

El presidente electo Gustavo Petro tiene ahora más razones que antes para construir un espacio de convivencia con Maduro. Aunque no será fácil. Reconstruir la relación con la dictadura de Venezuela dependerá de las habilidades del nuevo presidente, y de la destreza diplomática de su canciller.

La primera acción será definir cómo arranca la nueva relación, que ya sabemos no será con la presencia de Maduro en la posesión de Petro puesto que Duque dijo que no lo permitirá. Petro acotó que a él le «parece que es prudente» que Maduro no asista porque la reanudación de relaciones es «un proceso de reconstrucción de muchas cosas».

¿Habrá una reunión de mandatarios después del 7 de agosto a las 4 de la tarde? Santos así lo hizo en 2010. Era un símbolo de que las cosas iban a cambiar. Pero, por lo que ha dicho Petro, no parece querer hacer lo mismo: esa relación «no demanda acelere ni cosas simbólicas que no son hoy las más importantes», dijo el electo el martes en entrevista radial.

El tema logístico es también complejo. Tras varios años de inacción diplomática, es difícil arrancar y sobre todo saber por dónde. Hay que tener un plan con cronograma y responsables. Negociar con Venezuela es fundamental pero no será un paseo. La desconfianza, a pesar de que algunos crean que puede ser menor por estar los dos mandatarios a la izquierda, es persistente de ambos lados.

Una pregunta clave es quién será el embajador o embajadora colombiana en Venezuela. Tiene que ser una persona muy cercana al presidente electo y al canciller Álvaro Leyva que también tenga canales con Caracas. Es un rol importante para Petro, tal vez el cargo más significativo en el área internacional y de paz.

Más allá de las consideraciones políticas, empresarios de lado y lado están a la expectativa de la reapertura, y le apuestan a comenzar con un intercambio de entre 800 y 1.200 millones de dólares para lo que resta del año, recordando que en los mejores tiempos se llegó a un comercio de 7.290 millones de dólares.

Ya en la frontera convocaron a una reunión de abrebocas de la inminente apertura. Se llamó «Acuerdo de la Frontera», organizado por Fedecámaras (la Andi de Venezuela), y el Comité Intergremial del Norte de Santander. Uno de los asistentes pidió «recuperar el tiempo perdido» y hablaron sobre el eventual retorno de los vuelos de Avianca y de la apertura del anhelado trayecto Caracas-Cúcuta.

Con la fotografía que tenemos hoy, tal vez no hay decisión más necesaria que la de reanudar diálogos con el vecino país. El nuevo tablero geopolítico, el daño que ha provocado el cierre para los casi 12 millones de habitantes de la zona fronteriza y la inseguridad que reina en esa ‘tierra de nadie’, así lo exigen. Por no hablar de acabar con el calvario que les toca padecer a casi dos millones de migrantes venezolanos a la hora de visitar a sus familias

