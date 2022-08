Venezuela logra el puesto 39 de los países más bellos del mundo según Forbes, peroâ¦ ¿es una medición justa?

Entornointeligente.com /

Venezuela es un país con una geografía diversa que se pasea por playas, sabanas, selvas, desiertos e incluso picos nevados. Y son sus paisajes naturales los que este año le otorgaron un lugar dentro la lista de los 50 países más bellos del mundo, según la revista Forbes . El estudio fue realizado en el mes de febrero por la compañía Money pero se dio a conocer por Forbes esta semana. Sin embargo, para algunos la medición fue muy injusta con Venezuela.

«Si bien la belleza es en última instancia subjetiva, está claro que estos países tienen mucho que ofrecer a los visitantes, ya sea que prefieras aventurarte en las montañas o relajarte en la costa», dice Sal Haqqi, editor de finanzas personales de money.co.uk .

El estudio basa su medición de acuerdo a la cantidad de bellezas naturales de cada país.

Como país más hermoso del mundo, según la lista, se encuentra Indonesia , que tiene una puntuación de belleza natural de 7,77 sobre 10. Indonesia alberga más de 17.000 islas. «Y justo frente a las costas de estas islas, encontrará más de 51.000 kilómetros cuadrados de arrecifes de coral, repletos de vida, muchos de los cuales se pueden explorar desde la popular provincia de Bali», dice Haqqi. Algunas de las otras atracciones naturales que ayudaron a impulsar a Indonesia a la cima de la lista incluyen el Parque Nacional de Komodo (Patrimonio de la Humanidad por la Unesco), Sumatra (que está cubierta de bosques tropicales) y Kalimantan (hogar de una reserva de orangutanes).

Segundo está Nueva Zelanda , que tiene una puntuación de belleza natural de 7,27 sobre 10 y es conocida por sus picos montañosos, colinas ondulantes y varios glaciares y volcanes activos. No sorprende que tantas películas, incluido El Señor de los Anillos, se hayan filmado allí.

Nueva Zelanda

El siguiente es Colombia, que obtiene una puntuación de 7,16 sobre 10 en la escala de belleza natural.

México resalta por estar en el quinto lugar, Ecuador está en el puesto 11, Perú en el 18, Costa Rica en el lugar 20 y Argentina en el 22.

Aunque muchas personas inicialmente estaban contentas de que Venezuela apareciera en un puesto privilegiado entre los 50 países más bellos del mundo, al revisar el listado (que puede verse al final de este artículo) se sorprendieron de que otros países normalmente no tan conocidos por sus bellezas aparezcan por encima . Por ello, acudimos a money.co.uk para entender cómo fue hecho el estudio.

Cómo fue calculado el puntaje de cada país El artículo señala que cada país fue analizado cuantificando siete factores:

Volcanes: Número de volcanes del país de acuerdo a tablas de la Universidad del Estado de Oregon. Montañas: Número de picos considerados «ultras» (con más de 1.500 metros de prominencia) de acuerdo a la página Peaklist’s World Ultras. Corales: El área total de arrecifes de coral en kilómetros cuadrados de acuerdo al Atlas Mundial UNEP . Áreas protegidas: La cantidad, que incluye parques nacionales, listada en Protected Planet . Costas y playas: La longitud total de costas del país en kilómetros, de acuerdo a citypopulation.de . Selvas: El área total cubierta por selvas y bosques tropicales, en kilómetros cuadrados, de acuerdo a Mongabay . Glaciares: El total de glaciares listados en GLIMS (Global Land Ice Measurements from Space) Cada factor fue calculado por áreas de 100 mil kilómetros cuadrados (para que el tamaño del país no afecte su puntaje) y se dio una puntuación normalizada de hasta 10 puntos por cada factor. Luego de eso, se promediaron los 7 factores. Sólo fueron incluidos países listados por el Banco Mundial, excluyendo territorios no independientes.

Como puede observarse, la medición se centra exclusivamente en la cuantificación de bellezas naturales y no toma en cuenta otros factores, como infraestructuras y facilidades turísticas, arquitectura, urbanismos, gastronomía, precios, bellezas particulares de cada país, récords mundiales y similares.

Al respecto:

Venezuela fue desfavorecida en el factor 1 por no poseer volcanes activos . En cuanto a arrecifes de coral (tercer factor), nuestro país aparece en el lugar 59 del atlas UNEP con 480 kilómetros cuadrados de corales (compárese con los 51 mil kilómetros cuadrados de Indonesia). Sobre el factor 4, Venezuela es listada en Protected Planet con 290 áreas protegidas , aunque Colombia tiene 1.348, Nueva Zelanda tiene 10.500 y Alemania tiene 23 mil. En cuanto a costas y playas (factor 5), Venezuela aparece en el puesto 43 con 2.800 kilómetros de costas . El primer puesto lo tiene Canadá con 202 mil kilómetros, el segundo puesto es de Noruega con 83 mil kilómetros y el cuarto es de Groenlandia con 44 mil kilómetros. Pero, ¿se pueden comparar la belleza turística de las playas de Venezuela con las gélidas costas de Canadá, Noruega o Groenlandia? Sobre el factor 7, la cantidad de glaciares de Venezuela reseñados en GLIMS es mínima si se compara con la de países como China, Italia, Suiza, Canadá, Chile o Perú. Morrocoy, Venezuela

¿Puede considerarse justa la metodología usada para medir la belleza natural de cada país? Al final, la belleza es un tema muy subjetivo. Es probable que cada quien defienda al país donde nació como el más bello del mundo; sin embargo, creemos que todo aquel que conozca Venezuela estará de acuerdo en que merece estar mucho más arriba del puesto 39.

Estos son los 50 países mas bonitos del mundo según Forbes Indonesia Nueva Zelanda Colombia Tanzania México Kenia India Francia Papúa Nueva Guinea Comoras Ecuador Estados Unidos Vanuatu Japón Islas Salomón Italia Filipinas Perú Australia Costa Rica Noruega Argentina Granada Malasia Tonga Irán San Vicente y las Granadinas San Cristóbal y Nieves Chile China Samoa Bolivia Nicaragua Eritrea Jamaica Cabo Verde Grecia Tailandia Venezuela El Salvador Birmania Uganda Islandia Rusia República Dominicana Suiza Islas Marianas del Norte Haití Panamá Suecia

