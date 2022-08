Venezuela le ganó a Dominicana y jugará la final del Mundial U12 de béisbol (+video)

Entornointeligente.com /

Venezuela venció 12 a 5 a República Dominicana para poner su registro en la Super Ronda en 3-1, y avanzar a la final del Mundial U12 de béisbol gracias a la victoria de Estados Unidos ante Taiwán 8×6, que garantizó un duelo del norte y sur de América por el campeonato de la categoría.

Venezuela y República Dominicana se midieron en un duelo de rachas en la primera mitad del duelo, con racimos de cinco carreras para los criollos en la primera y tercera entrada, mientras que un inning de cinco para los isleños, también en la tercera.

El equipo venezolano se apoyó en jonrón solitario de Juan Pérez y otro de tres carreras de Alex Rodríguez para poner la pizarra 10 a 0 luego de dos innings y medio.

Los dominicanos respondieron con cinco para cortar la ventaja por la mitad en la baja de la tercera aprovechando errores de la defensiva criolla y con batazo a casa llena de Miguel Grullon.

🇻🇪 Salomon Millan hit a solo homerun to make it 11-5! @TeamBeisbolVe @FedobeRD #U12WorldCup #Tainan pic.twitter.com/4vFAe6aeZ5

— WBSC #U12WorldCup ⚾ (@WBSC) August 5, 2022

El zurdo Ángel Betancourt tiró tres entradas en las que toleró tres hits, regaló un boleto y ponchó a cuatro, recibiendo cinco carreras sucias.

En la segunda parte del juego el pitcheo criollo dominó y la ofensiva logró dos más para redondear el marcador.

Sebastián Figueroa relevó al zurdo para tirar las últimas tres entradas en blanco y llevarse la victoria.

Alex Rodríguez se fue de 4-1 con jonrón, anotada y tres empujadas. Juan Pérez también pegó cuadrangular al ligar de 4-1 con dos anotadas y dos empujadas.

Salomón Millán se fue de 2-2 con batazo de cuatro esquinas, dos anotadas y remolcada. David Vabalas de 4-2 con dos anotadas.

Cierra la Súper Ronda ante Estados Unidos este sábado a las 2:30 a.m. Buscará ganar para ser home club en la final.

🔝⚾️💪🇻🇪 After a key win, Venezuela is our @SSK_BASEBALL WBSC Team of the Day!

🏆 Venezuela will play the WORLD CHAMPIONSHIP GAME against USA! #U12WorldCup pic.twitter.com/g7SP310BpO

— WBSC #U12WorldCup ⚾ (@WBSC) August 5, 2022

