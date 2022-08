Venezuela está contra la pared en el Mundial de Béisbol U15

Entornointeligente.com /

La selección de Venezuela saldrá al diamante del Mundial de Béisbol U15 a enfrentarse contra la novena de Guam, con el propósito de buscar la senda de la victoria luego de dos derrotas seguidas, antes Puerto Rico y Estados Unidos.

El equipo venezolano saltará al terreno del estadio Sonora de México, necesitando ganar sus encuentros restantes ante Guam y Sudáfrica y combinarse con otros resultados para aspirar a mantenerse en carrera para la súper ronda.

Venezuela estaría sujeto a los triunfos de Guam y Sudáfrica, naciones ante las que no puede caer; pero necesita que uno de esos dos equipos derrote a Puerto Rico para poder meterse en la lucha.

En caso de no darse la combinación de resultados, el equipo venezolano estará relegado a jugar la ronda de consolación, también importante para aspirar a las mejores posiciones y puestos en el ranking.

El encuentro ante Guam se jugará este martes, a la 1.30 de la tarde (hora de Venezuela( en el estadio de Sonora Hermosillo, en México.

📰 Check out Day 3 Results at the U-15 Baseball World Cup.

📊 Also, check out the Standings. #U15WorldCup pic.twitter.com/iW0kWsh2pE

— WBSC #U15WorldCup ⚾ (@WBSC) August 29, 2022

