Venezuela es la nueva Reina Mundial del Turismo en la categoría Teen

El pasado fin de semana en la Ciudad de la Asunción en Paraguay, Marie Claire Omaña representante de Venezuela en el concurso de belleza Reina Mundial del Turismo se coronó como la reina en su categoría Teen. Con tan solo 17 años la esbelta mujer convenció al jurado y logró traer a casa la tan anhelada corona del certamen internacional, tras una ardua preparación por parte de la academia de modelaje Emelis Gil Agency.

La venezolana tuvo la oportunidad de competir con más de 18 países del mundo, pero su buena oratoria, dicción, pasarela y actitud arrolladora la posicionaron como una de las favoritas desde que llegó al país paraguayo.

Debido a que obtuvo la corona, la modelo en noviembre, estará en Cartagena ※ Colombia desfilando para el talentoso diseñador de alta costura Yoel Toyo acompañada de las modelos de la prestigiosa academia Emelis Gil Agency.

Es de mencionar, que la venezolana es nacida en la ciudad de Caracas, actualmente cursa el último grado de bachillerato y es cinta negra en Taekwondo.

A su corta edad no ha tenido barreras en el mundo del modelaje por lo que ha desfilado para grandes marcas como: Casablancas en Miami, House of Top, New York Fashion Week con Giovani Sánchez-Gio Sánchez, Giannina Azar, Rosita Hurtado, Maritza Guevara, Fort Lauderdale Fashion Week para disenadores como: Khangle, Tony Visions, Aurelia Guerra, Sharon Ospina, Vicky Victoria, Bella Bella Dresses, Versalux, Lis Castella, Idol José además estuvo en Doral Fashion Week con Gianina Azar y para Isabel de la exitosa revista, Isabel Original con Marjorie De Sousa.

