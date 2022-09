Venezuela entre los 10 países donde más se venden barajitas de Panini

Entornointeligente.com /

Caracas. – El Mundial de Fútbol se aproxima, pues desde el 20 de noviembre al 18 de diciembre, las 32 selecciones clasificadas se darán cita en Qatar, en uno de los eventos deportivos más esperados del mundo. Mientras tanto, los coleccionistas completan un nuevo álbum Panini.

En Venezuela solo pasaron dos días -desde que saliera a la venta el pasado 26 de agosto- para que un fanático completara su álbum, considerado un récord este año.

La empresa editorial Panini es fundamentalmente conocida por ser la responsable de traer, cada cuatro años, el álbum oficial de la Copa Mundial de Fútbol. Sin embargo, ¿tenían conocimiento de que existen al menos un centenar de porfolios de otro estilo que se venden exitosamente en Venezuela o que el país está rankeado entre los 6 que más barajitas venden en el mundo?

El álbum Panini Qatar 2022 es un culto para millones. Completarlo, una experiencia religiosa.

Durante una entrevista, la gerente de marketing de Panini Venezuela, Lisbeth Mata, aclara varios aspectos sobre la presencia de la marca italiana en el país. Siendo un mercado tan productivo, especialmente en cuanto a distribución y ventas, el territorio venezolano fue reconocido por la marca en Italia con sus propias imprentas certificadas.

«Estos talleres fueron los que permitieron imprimir el álbum aquí. La impresión fue de altísima calidad y se hicieron grandes tiradas no solo para Venezuela sino para Latinoamérica», dijo Mata. «El Bloque de Armas, ubicado en la Av. San Martín en Caracas, y Lithomundo presente en Guarenas-Guatire, fueron encargado -durante al menos dos décadas- de imprimir los coleccionables».

Para Mata, el reconocimiento se debe dar a quienes lo merecen. El actual distribuidor de la marca, Inversiones Kaluca, es distribuidor exclusivo de Panini en el país desde hace 23 años. «Anteriormente, el Arms Bloc llevó la marca durante mucho tiempo y la trabajó en el mercado. Sin embargo, llegó nuestro turno, convirtiéndonos así en uno de los distribuidores más fieles que ha tenido Panini en el continente», afirmó.

«La Copa del Mundo es la colección más importante y más vendida de Panini en el mundo. Pero me atrevo a decir que con un alcance indiscutible en Venezuela», señaló. «El fútbol paraliza a todos por igual y eso es exactamente lo que pasa con cada colección. Este año, después de tantas dificultades, podemos decir que la llegada del disco Qatar 2022 ha sido una auténtica locura; un éxito rotundo en el país».

«El 2022 cambió todo eso. Ligado al hecho de pasar 2 años de pandemia y confinamiento, no disfrutar del Mundial como se debe y con Venezuela mejorando poco a poco, renacieron las ganas de emocionarse llenando el disco de Panini como se debe», agregó.

El venezolano siempre ha estado ligado a la fiebre mundialista. El vínculo y la pasión son tan grandes que, a pesar de no ser un país que participe del evento que se realiza cada cuatro años, se siente como si lo fuera. 1970 fue el año en que salió el primer disco.

«Parece que un chasquido de los dedos es la respuesta. Era tanta la inmediatez a nivel mundial que hasta los menos deportistas se peleaban por llenar el disco», reseña. «La Copa es el evento más importante del mundo y, precisamente eso, la convirtió en una tradición. Es un ritual donde, cada 4 años, las personas tienen un único objetivo: que no quede ningún espacio vacío en su álbum».

«A pesar de los grandes números, no nos gusta hablar de ese número porque no es exacto. Siempre acabamos trayendo muchos más. De hecho, nunca sabemos los números hasta el final de la colección», aseguró. «Venezuela siempre se ha visto como un gran consumidor, coleccionista e inversor de Panini. No en vano estuvimos entre los 6 mejores del mundo».

Actualmente, Panini está presente en casi todos los países del mundo. Destaca el hecho de que, con Qatar, la marca está dando sus primeros pasos en ese continente donde, quizás, su presencia no era fuerte. «Este año entramos por la puerta grande en esos países del Este gracias al Mundial», dijo Mata.

El álbum está compuesto por 32 selecciones, entre estadios, escudos y mazos especiales. Por ese motivo, se necesitan al menos 172 sobres de cinco figuras para completar esta edición teniendo en cuenta los mazos duplicados.

El álbum tiene 80 páginas y hay que coleccionar 638 tarjetas. Esto significa que un venezolano debe invertir al menos 132 dólares o 770,88 bolívares para poder completarlo.

En cuanto al lanzamiento del disco, en otras partes del mundo se realizó el 24 de agosto de 2022. En Venezuela se realizó el viernes 26. Esta edición del coleccionable tendrá sobres con pegatinas únicas por primera vez. También puedes conseguir tarjetas con imágenes de los jugadores en acción. En este grupo estarán 20 futbolistas, tanto leyendas del fútbol internacional como debutantes (rookies).

Inicios de Panini

Los orígenes de Panini se remontan a 1945, dentro de la ciudad italiana de Módena, en un kiosco familiar. El apellido de los hermanos Giuseppe, Benito, Umberto y Franco le daría nombre al emprendimiento.

Al transcurrir el tiempo, el negocio le otorgó preferencia a los diarios deportivos que ya circulaban por aquel entonces, pero no fue hasta 1955 que Giusepe y Benito fundaron la Agencia de Distribución de Periódicos Hermanos Panini y en 1961, surge la empresa como se le conoce actualmente en día. Ese mismo año, la editorial lanzó su primer álbum, el cual tenía en su portada al sueco Nils Liedholm, jugador emblemático del AC Milan.

Hacia 1963, los otros dos hermanos, Franco y Umberto, se unieron a la compañía. El último de estos dos fue el creador de la máquina que introducía las figuritas dentro de los sobres. Dicho formato de distribución fue probado por primera vez a fines de los años 60 por la empresa. El éxito fue abrumador. A partir de entonces todas las colecciones Panini de este tipo seguirían ese modelo.

Según la propia empresa, su primera colección de fútbol vendió 3 millones de sobres. La cifra llegó a 15 millones un año más tarde y ascendería a 29 millones en el siguiente periodo. Actualmente, se estima que Panini vende 6.000 millones de sobres al año.

El primer disco dedicado a una Copa del Mundo fue México 70 y en 1980 se lanzó la primera recopilación sobre la Eurocopa. Desde entonces, siguen contando con el apoyo de la FIFA y se espera que su legado continúe por muchas generaciones más.

