Venezuela derrotó 1-0 a Guatemala y lucha por la final del Panamericano U23

La lluvia retrasó toda la jornada, aunque al final se pudo llevar a cabo.

Cortesía | Un error permitió la carrera de Venezuela para imponerse a Guatemala

Venezuela consiguió la victoria 1×0 ante Guatemala pasada la medianoche de este sábado en el estadio de Ferrominera en el segundo juego de la jornada del Campeonato Panamericano U23 de softbol masculino que se demoró por lluvia.

En el primer inning los criollos amenazaron con irse arriba, pero el pitcher Juan Morales pudo controlarlos, Ángel Adámes se quedó en segunda base.

En el segundo ambas novenas colocaron hombres en base, pero nuevamente el pitcheo fue clave para sacar el cero. Así continuaron las acciones hasta el quinto episodio en el que Adámes pudo anotar la única carrera del compromiso gracias a un wildpitch.

La selección dirigida por el mánager Germán López se medirá este sábado a las 3:00 p.m. a México para definir el segundo clasificado a la final. Argentina ya tiene su cupo tras vencer este viernes 3×0 a los mexicanos.

Adámes dijo al canal oficial de la confederación que estaba bastante emocionado por la victoria, «logramos los objetivos, estamos asegurando medalla. Me mantuve bastante concentrado, cuidé todas las esquinas, fuimos out a out para lograr la victoria».

Mientras que, el mánager López destacó el enfoque y la concentración de sus jugadores pese al cansancio y al retraso del juego que pudo iniciar a las 10:00 p.m. El pitcher ganador fue Frank Ugas y el perdedor Juan Morales quien consiguió 15 ponches.

Tommy Velázquez, presidente de la Confederación Panamericana de Softbol, reveló que pedirán el wildcard para que Colombia pueda asistir al Mundial tras quedar quinto en la tabla.

Esperan que aprueben la petición y ampliar los cupos de América en el evento que se realizará en Argentina en octubre próximo.

