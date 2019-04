Entornointeligente.com / Venezuela denuncia el impacto humanitario de las sanciones de Estados Unidos. El Gobierno venezolano denunció el impacto de las sanciones de Estados Unidos sobre los programas de asistencia humanitaria en materia de salud realizados por la estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA).

A través de un comunicado la Cancillería venezolana precisó que sanciones impuestas a la empresa estatal PDVSA obstaculizan el cumplimiento de sus programas de asistencia humanitaria, poniendo en riesgo la vida de pacientes que se encuentran a la espera de atención médica urgente.

El documento señala que las recientes medidas tomadas desde Washington para endurecer el “bloqueo ilegal” de los fondos de PDVSA, impiden el pago del tratamiento de los servicios médicos de 25 venezolanos que han viajado al extranjero para recibir atención en diferentes países. Apuntaron que la mayoría de ellos son niños y niñas, que han viajado a Italia, para un trasplante de médula ósea.

El comunicado señala que los convenios de salud ejecutados por PDVSA “benefician a cientos de pacientes sometidos a tratamientos en centros de salud en el exterior y más de 500.000 pacientes a nivel nacional”.

Denuncia:los efectos del bloqueo de EEUU contra Venezuela también impactan a cientos de miles de [email protected] atendidos por programas de salud de PDVSA. Ante la imposibilidad de transferir recursos, corren peligro las vidas de 25 niñ @s en Italia en espera de trasplantes de médula: pic.twitter.com/dyGBKEuglj

? Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 14 de abril de 2019

Para Venezuela ese tipo de sanciones constituyen una “flagrante violación de los derechos humanos” y que sus efectos son “diametralmente opuestos” a los que proclaman bajo la falsa bandera de ayuda humanitaria.

El Gobierno venezolano espera que la comunidad internacional “actúe de acuerdo a la Carta de las Naciones Unidas para neutralizar la crueldad de las decisiones imperialistas e inhumanas del gobierno de Donald Trump”.

EE.UU. recurrirá a “todas las opciones políticas y económicas para debilitar al gobierno de Maduro” Por su parte el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, estuvo este domingo en Cúcuta, la ciudad colombiana que es fronteriza con Venezuela para cerrar su gira por Latinoamérica. Desde allí prometió recurrir a todas las opciones políticas y económicas para debilitar al gobierno de Nicolás Maduro.

Pompeo recordó las históricas palabras del mandatario estadounidense Ronald Reagan cuando en 1987 en un discurso en la capital alemana pidió al líder soviético, Mijail Gorbachov, que derribara el Muro de Berlín.

“Para parafrasear a un presidente que enfrentó circunstancias similares: señor Maduro abra estos puentes, abra estas fronteras, usted puede terminar esto hoy”, dijo.

El diplomático estadounidense dijo que espera que a Maduro “le interese lo suficiente (?) el horror y la tragedia” de Venezuela para que así se vea obligado a “cambiar sus métodos y dejar su país”.

“Maduro debe saber que estamos vigilando y nuestro apoyo no va a cambiar. Los apoyos democráticos en Venezuela no serán disuadidos”, advirtió.

On April 14, @SecPompeo traveled to Cucuta, Colombia, where he visited entities supporting Venezuelan refugees. Read the Secretary's joint statement with Colombian President @IvanDuque : https://t.co/qVoh5eIiRi | More on the trip: https://t.co/hoJxyHIZDF #EstamosUnidosVE https://t.co/m5LDPqgGXs

? Department of State (@StateDept) 15 de abril de 2019

Pompeo acusó a Maduro de estar usurpando el poder y aseguró que eso impide que los venezolanos tengan “un mejor futuro”, una vida normal y próspera “bajo el liderazgo del presidente interino Juan Guaidó y de la democráticamente elegida Asamblea Nacional” y con un plan para convocar elecciones libres.

“Pero antes de que estas cosas puedan suceder la usurpación de Maduro debe terminar; todos los venezolanos en el mundo deberían rechazar el régimen ilegítimo y autoritario que se les ha impuesto, incluyendo el liderazgo militar venezolano”, expresó.

Mientras que contrariamente a lo que pide el gobierno venezolano el secretario de Estado estadounidense aseguró que su país seguirá presionando a Maduro y su entorno con sanciones económicas, políticas y migratorias.

“Los Estados Unidos continuarán utilizando toda vía económica y política a nuestra disposición para ayudar a los venezolanos a través de sanciones, cancelaciones de visas y otros medios”, advirtió.

Entornointeligente.com