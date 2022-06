Venezuela apenas podría cubrir 1% de la oferta petrolera rusa en Europa, según experto

Entornointeligente.com /

– Publicidad – Rafael Quiroz Serrano , economista especializado en el área petrolera, ve con absoluto escepticismo la no confirmada decisión de Estados Unidos , de permitir a las corporaciones europeas Repsol (España) y Eni (Italia), sacar crudo venezolano con destino al viejo continente. En su opinión, ese volumen no excedería los 60 mil barriles por día (bpd).

Quiroz expresó que ese es un saldo «irrisorio», para enfrentar las necesidades de los países europeos ante la eventualidad de una reducción, incluso de una definitiva suspensión de la llegada del petróleo de Rusia, uno de los mayores productores del planeta .

Para el economista, la producción promedio de Venezuela se ubica en 680 mil barriles por día (bpd), de los cuales hay que descontar 390 mil que van a China para pagar compromisos pendientes; otros 150 mil que se procesan para producir combustibles dirigidos al mercado interno; 50 mil van a Cuba, que es un compromiso irrenunciable para el régimen, y por último, habría que descontar también no menos de 30 mil que van a los países de Petrocaribe .

– Publicidad – Según las cifras de Quiroz, Rusia venía produciendo un promedio de 11 millones de barriles por día, de los cuales exportaba -antes de su invasión a Ucrania- alrededor de 7 millones de bpd, de los cuales 6 millones se dirigían al mercado de la Unión Europea.

En consecuencia, el crudo que podrían sacar Repsol y Eni de Venezuela podría eventualmente sustituir 1 por ciento de la oferta rusa en Europa.

Quiroz no pone en duda que Estados Unidos , en el contexto de su cercana alianza con la Organización del Tratado de Atlántico Norte (Otan), haya facilitado a Repsol y Eni sacar crudo de Venezuela, en función de que puedan cobrar los pasivos que tienen pendientes con PDVSA y, además, probar la capacidad venezolana real como proveedor de crudo.

Estas empresas, según el experto, no están invirtiendo nada en Venezuela, pero no se quieren ir con pasivos acumulados para no imitar los casos de Total y Equinor , que decidieron salir del mercado venezolano con deudas pendientes por mil 840 millones de dólares, de los cuales mil 200 millones corresponden a la francesa Total.

Texto de La Nación Web

Forma parte de nuestro canal en Telegram y mantente informado del acontecer político y económico de Venezuela https://t.me/Descifrado

– Publicidad –

LINK ORIGINAL: Descifrado

Entornointeligente.com